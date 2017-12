Sin pistas de ex policía que atropelló a una niña

Publicidad

Con la ausencia del ex director de Seguridad Pública de Tulancingo, quien es señalado como el responsable de atropellar y privar de la vida a una niña de Cuautepec, este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial en las salas de juicios orales del distrito de Tulancingo.A la sala tres de dicho lugar asistió la parte acusadora, es decir, la madre de María de Jesús Martínez Hernández, así como sus abogados, y también los defensores de Julián V. S., ex mando policiaco de Tulancingo.En esta audiencia, al señalado le harían saber los hechos que le imputan y el tipo penal en el que encuadran, además de solicitar una medida cautelar; en este caso la prisión preventiva.Trascendió que, de acuerdo a la parte defensora, la ausencia del ex director se debió a que no fue notificado según al artículo 84 del Código Penal Nacional, que señala que debe hacerse dentro de las 24 horas posteriores al acuerdo.Sin embargo, esto fue refutado por el juez, ya que dicha ley no se refiere a días hábiles sino a horas previas.Lo anterior, a pesar de que el gobierno municipal informó que el ex mando policiaco y la unidad en la que viajaba cuando la mañana del pasado jueves atropelló a la menor, fueron presentados esa misma noche.La audiencia fue suspendida por el juez en turno, hasta lograr la comparecencia del imputado, mediante orden de aprehensión.En estos momentos, la señora Mónica Martínez, madre de María de Jesús, y sus abogados, se encuentran en reunión con el presidente municipal Fernando Pérez Rodríguez.