Sin pistas de ex policía que atropelló a una niña

Con la ausencia del ex director de Seguridad Pública de Tulancingo, quien es señalado como el responsable de atropellar y privar de la vida a una menor de 13 años de edad del municipio de Cuautepec, este lunes se llevó a cabo la audiencia inicial sobre el caso, en las salas de juicios orales del distrito de Tulancingo, en la colonia El Refugio.A la sala dos de dicho lugar, se presentaron dos agentes del Ministerio Público, acompañados de la madre de María de Jesús Martínez Hernández y sus abogados, así como los defensores de Julián V. S., ex mando policiaco de Tulancingo.En esta audiencia, al señalado se le harían saber los hechos que se le atribuyen y que son objeto de responsabilidad penal. Además se podía solicitaría la prisión preventiva para evitar el riesgo de que se fugue.Uno de los defensores fue obligado a abandonar la audiencia porque no fue designado en ese acto por el acusado Julián V. S.Trascendió que, de acuerdo a la parte defensora, la ausencia del ex director se debió a que no fue notificado en día hábil, no obstante, el Ministerio Público y los abogados de la madre de María de Jesús defendieron que de acuerdo al artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las notificaciones deben hacerse dentro de las 24 horas posteriores a la resolución del Juez. En su oportunidad, el juez resolvió que la Ley no se refiere a días hábiles sino a horas posteriores, por lo que resolvió que el acusado sí estaba debidamente notificado.Ante la ausencia de Julián V. S. el Ministerio Público solicitó que se gire orden de aprehensión para asegurar su presencia, lo que fue concedido.A pesar de que el gobierno municipal informó que el ex mando policiaco viajaba en la unidad en la que la mañana del pasado jueves atropellaron a la menor, se ha señalado que no existen pruebas en la carpeta de investigación que señalen directamente como responsable a Julián V.S.La audiencia fue suspendida por el juez en turno, hasta lograr la comparecencia del imputado, mediante la orden de aprehensión concedida.