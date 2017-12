Acusan gobiernos inconsistentes

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

En materia de transparencia, algunos gobiernos han sido inconsistentes y les ha costado trabajo mostrar la información a la ciudadanía, comentó el titular del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, postura en la que coincidieron integrantes del Observatorio Ciudadano de Irapuato.Destacó que si bien México es el país que más información produce en materia de seguridad, no necesariamente es de la mejor calidad, pues se han identificado inconsistencias, sobre todo en datos de personas desaparecidas y otros delitos similares.“Hay un reto que es muy importante, el comportamiento de las autoridades no es parejo, hemos tenido mucha apertura de algunas autoridades, destacaría el caso específico de Chiapas (...) pero tenemos algunas autoridades como Tamaulipas y Estado de México con quienes es imposible trabajar”, dijo.Por su parte, Javier Campos Vaca, presidente de Coparmex en la región, señaló que se han encontrado dificultades con el gobierno de Irapuato para acceder a la información que solicitan, por lo que han optado por generar sus propios datos. Destacó que en la página www.irapuatocomovamos.org, además de información oficial se encuentran datos investigados por los miembros del Observatorio, sin embargo, buscan apertura para que los datos mostrados a la ciudadanía sean fidedignos.“No hay renuncia (del gobierno), quizá no la tienen como nosotros la queremos, el fin del Observatorio es que queremos dar la información que sea más digerible para la ciudadanía, porque nos metemos en muchos gráficos que el ciudadano común no lo sabe leer”, dijo.Asimismo, Salvador Cayón, empresario y miembro del Observatorio Ciudadano, indicó que no ha existido la suficiente cultura de transparencia, por lo que los ciudadanos buscarán que la información fluya de la mejor manera y, sobre todo, con veracidad.“Necesitamos trabajar más en un tema cultural, de aprendizaje, de saber convivir con un Observatorio que es algo que no existía en esta ciudad, con el gobierno municipal y estatal para entender cómo debe fluir la información, de qué tipo”, refirió.