Asesinado tenía 3 remisiones

El hombre que fue asesinado en la colonia Barrio Nuevo el pasado fin de semana contaba con 3 remisiones por faltas administrativas, confirmó Samuel Ugalde García, secretario de Seguridad Ciudadana, quien dijo que ya compartió esta información con el Ministerio Público de la localidad.

Lo anterior, después de que autoridades del Ministerio Público dieran a conocer que el hombre asesinado no contaba con antecedentes penales, y por las declaraciones de autoridades municipales que aseguraban, existían registros delincuenciales de esta persona.

“Ningún tipo de hecho violento se justifica, nosotros al emitir una opinión, en muchas de las ocasiones ustedes nos la han solicitado, se emite si se tiene el nombre y algún registro por parte de la Secretaría”, dijo.

Comentó que ya tuvo una plática con el Sub Procurador de Justicia de la región, que hizo referencia en que en el momento de dar a conocer la postura, no contaban con la información de antecedentes penales, lo cual no le compete al área municipal, que sólo toma registros de los detenidos.

“Tenemos documentados, tenemos fotografía y todo, tenemos registros de una de las personas, independientemente, insisto, no se justifica alguna situación porque tenga o no registro el hecho violento como tal, la información que manejamos nosotros la hacemos con un sustento”, enfatizó.

Saldo blanco en Barrios

Ugalde García indicó que en los primeros días de Barrios, se ha contado con saldo blanco en hechos violentos, y que junto a los operativos normales de fin de semana en toda la ciudad, se realizaron 60 remisiones por faltas administrativas.

“Hemos estado terminando a las 12 o 12 y media aproximadamente, todavía hacemos un operativo en las madrugadas para evitar algún tipo de situación, hemos estado trabajando en zonas rurales porque también traemos un operativo específico, tuvimos 7 vehículos recuperados con reporte de robo”, dijo.