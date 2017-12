Publicidad

Para el 2018, el Comité Técnico para el Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana buscará gestionar al menos 10 millones de pesos, con los que darán continuidad al proyecto del Centro de Integración Policial (Cipol), señaló el director, Mauricio Nassar.“Son alrededor de 8 a 10 millones de pesos lo que necesitamos gestionar, más otro tanto para infraestructura (...) no es una solución, pero es una aportación que está en nuestras manos, no nos vamos a meter en temas de seguridad ni que le competen a la autoridad, nosotros apoyamos para que los recursos que se bajen se destinen para esta área”, refirió.Tras la instalación del comité, en el que también participan funcionarios públicos, el director e integrante de la asociación Pro Irapuato, refirió que el Fideicomiso de Seguridad arrancó con 6 millones de pesos de recurso estatal y una cantidad similar de recurso municipal.Dijo que este recurso público aportado por el gobierno municipal fue destinado a la segunda etapa de construcción del Cipol, el cual va encaminado a la dignificación del cuerpo policial.“La asociación Pro Irapuato va a ser el que va a administrar la esfera de dignificación al policía (...) nosotros como empresarios administramos el recurso, son varios temas, lo que queremos es que sea un club social para los policías y los familiares, que cuente con instalaciones de primera”, dijo.El empresario destacó que esperan que para el 2018, este espacio ya funcione como centro recreativo para los miembros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues aún no cumple con este objetivo, por lo que continuarán con la gestión de recursos.“Ahorita el municipio está desarrollando la segunda etapa, que es una cancha de usos múltiples, palapas, una alberca recreativa, posteriormente viene una cancha de fútbol uruguayo y vendrán otras etapas como área de fisioterapia, una alberca semi olímpica, nuestra función es que opere como debe ser”, agregó.