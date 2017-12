Publicidad

Habitantes del fraccionamiento Ciudad de Los Olivos exigieron a autoridades municipales y al fraccionador que soluciones los problemas ocasionados por el drenaje, que representan un problema de salud y de seguridad para quienes habitan en esta zona.Lourdes Soto, vecina del fraccionamiento, indicó que las fugas, el agua sucia y con mal olor, así como el mal arreglo que realiza el propietario del pozo son problemas que no se han podido solucionar, pues pese a los reportes el gobierno local no ha hecho nada.Indicó que las autoridades de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato (Japami) firmaron un convenio con el fraccionador de nombre José Rogelio Castañeda, el cual venció en diciembre del 2016, y desde entonces esta colonia está ‘olvidada’.Destacó que cuando se reportan las fugas, el fraccionador abre las calles para arreglar la tubería, acción que no notifica ni a Japami ni a la dirección de Desarrollo Territorial, dejando las calles en mal estado y con zanjas que representan un peligro para peatones y automovilistas.“Interviene la vía pública sin mediar un permiso ante la autoridad que corresponde que es Ordenamiento Territorial y aparte por el hecho de no querer sacar el permiso, las zanjas duran 3 o 4 semanas ahí”, dijo.Enfatizó que, aunque ante los reportes las autoridades se hacen presentes, esto no tiene ninguna repercusión pues no realizan acciones de mejora, y pese a que le han dado notificaciones al fraccionador, no se ha resulto la problemática de un drenaje colapsado con más de 60 años de antigüedad.Agregó que, pese a que el fraccionamiento está entregado al municipio desde 2013, el tema del drenaje y agua quedó en manos de José Castañeda y los vecinos no han encontrado una solución real, por lo que pidió la intervención inmediata del Gobierno.