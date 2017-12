Pide exigir programas medibles

Publicidad

Ante la cercanía del proceso electoral y por la crisis que atraviesa el país, la ciudadanía debe exigir planes de seguridad medibles a quienes busquen contender por un cargo de elección popular, señaló Francisco Rivas Rodríguez, titular del Observatorio Nacional Ciudadano.Destacó que, como ciudadanos, se debe ser corresponsable de la situación por la que atraviesa el país, ya que no sólo se trata de exigir, sino de generar un cambio conjunto con una voz independiente.“No involucrarnos nos tiene sumidos como país en la crisis que estamos viviendo (...) con miras a la elección es importante que exijamos a los candidatos programas claros de seguridad, con indicadores que nos permitan darles seguimiento, y que sean transparentes”, enfatizó.Indicó que cuentan con 24 Observatorios Ciudadanos certificados a nivel nacional, quienes miden el trabajo de los gobiernos y aspectos que afectan al país como es la seguridad, en el que se avizoran grandes retos en este tema, sobre todo en 17 entidades del país que tienen la mayor incidencia delictiva.Refirió que los robos a negocios, a transeúnte y con violencia, han crecido en más del 30%, sumado a los homicidios dolosos que tienen un aumento de más del 22% comparados entre los primeros 10 meses del 2016 y 2017.“La inseguridad, los índices delictivos y la violencia en el país nunca habían llegado a niveles como los que estamos viviendo, las tasas de homicidios dolosos no sólo en el mes de octubre, si no en lo acumulado de los 10 meses de este año, superan las tasas de homicidio de cualquier año desde 1997”, dijo.Rivas Rodríguez refirió que existe además incremento de percepción en otros delitos como robo de hidrocarburos, las desapariciones, trata de personas y narcomenudeo, sin tener cifras reales del incremento, y agregó que no existen indicadores que muestren una mejora de condiciones a corto plazo, pues tampoco se ve la voluntad política para hacerlo.Tras la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, el titular del Observatorio Nacional Ciudadano indicó que están en contra de la misma, pues militarizar el país no es la solución a la crisis de seguridad, y menos si no existe un modelo ciudadano o público.“Lo que nos remite es a aumentar los riesgos en materia de violaciones a derechos de los ciudadanos, militarizar la seguridad significa no saber cuáles son los elementos que se requieren, y que requiere el ciudadano para vivir mejor”, puntualizó.Asimismo, dijo que no existe evidencia de que la participación del Ejército Mexicano haya logrado disminuir la incidencia delictiva donde han operado, y aunque se conoce su labor, no es la solución real.