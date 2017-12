El incendio les arrebató todo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Habitantes de la calle Jerez de la Navia, en la colonia Valle del Jerez, solicitan ayuda para sus vecinos que perdieron su casa y pertenencias por un incendio el pasado martes.Durante hora y media, la casa construida con tablas, lonas y láminas ardió casi en su totalidad. El fuego inició en la parte trasera, alrededor de las 5 de la tarde.Al percatarse por el olor y la cantidad de humo que salía de la vivienda, varios vecinos comenzaron a marcar los números de emergencia y el de los bomberos, de los que no obtuvieron respuesta pese a las múltiples llamadas.Algunos comentaron que entraba la grabadora al llamar al 911, otros que no salían las llamadas al número de emergencia y algunos más que al llamar al número exclusivo de los bomberos no les respondieron.Quienes viven al lado localizaron al único de los dos habitantes de la casa que en ese momento se encontraba dentro y tras muchos esfuerzos lograron convencerlo de abandonar el inmueble y desistir de sus intento por detener las llamas desde dentro.La altitud que alcanzaba el humo llamó la atención de una policía, a quien los vecinos elogiaron por su pronta reacción y la manera en que a los pocos minutos logró que los bomberos llegaran.Sin embargo, para la hora en que los elementos de Seguridad arribaron al lugar, los vecinos ya habían puesto manos a la obra conectando mangueras a las llaves de agua de casas cercanas, y lanzando cubetadas de agua.Con la vivienda destruida casi en su totalidad, los vecinos acogieron a los dos afectados brindándoles alimento, ropa y lo indispensable para sobrellevar la tragedia que sospechan fue provocada por niños de la zona que encendían cuetes.