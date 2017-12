Este parque es blanco de asaltos y delincuencia

Publicidad

El parque lineal La Sardaneta presenta un descuido importante y se ha vuelto inseguro, ya que se ha convertido en un lugar donde asaltan constantemente y una gran cantidad de lámparas ya no funcionan.“El mantenimiento es totalmente nulo, no se ve pipa, gente que venga a regar, ni mucho menos que anden policías haciendo rondines continuamente, vienen muy esporádicamente, de vez en cuando, cuando uno les pide su presencia por un robo”, manifestó Víctor Cifuentes, habitante de Valle de los Castillos.Aseguró que los robos se dan por todo el parque tanto en el tramo que da hacia el Parque Metropolitano, como el que es camino hacia el Zoológico.“Está totalmente descuidado, también los vándalos se han dado gusto en destruir los recipientes que habían colocado para la basura, ha sido una constante. Después de que lo inauguraron, a los dos o tres meses empezó eso y a la fecha”, añadió Cifuentes.Lamentó que el descuido y la falta de vigilancia hayan provocado que ya no se use este espacio de esparcimiento para toda la población de las colonias aledañas.“Aquí de noche ya no pasa la gente, en un principio eran las 11 de la noche y todavía había, estaba bien iluminado el parque; pero empezaron a fallar las lámparas, a haber asaltos y la gente se empezó a retirar”, declaró el vecino.Pidió que haya más vigilancia, repongan los recipientes de basura y que Parques y Jardines dé mantenimiento, ya que el área verde está seca.Otra vecina, María, también reportó que también los columpios y juegos para los niños de La Sardaneta, han sido objeto del vandalismo.Además, contó que antes se veía varias personas corriendo o haciendo ejercicio por el parque, pero a raíz de los asaltos, se dejaron de ver.“Casi no vienen a darle mantenimiento, a los columpios les quitaron el asiento y han de ser los muchachos grandes, vienen y hacen barbaridad y media”, señaló.“Tampoco hay luz en las noches, las lámparas algunas sí tienen focos, pero no prenden, otros los quebran o no sé qué le hacen, yo creo que para poder asaltar aquí. Ellos (los policías) nada más hacen su rondín y se van, como que no ponen atención”, dijo.También contó que tienen el problema que los niños de la primaria que está cruzando el parque, salen después de las 6 de la tarde, entonces los que los recogen se esperan para cruzar juntos.“A veces no hay luz y venimos todos juntos, porque a veces sí asaltan, nos da miedo, por eso nos juntamos”, contó.