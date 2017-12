Invitan a incluir a todos y no discriminar

Publicidad

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemoró ayer 3 de diciembre, especialistas realizaron mesas de reflexión sobre discapacidades intelectual, psicosocial, sensorial y física en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG).La maestra y psicóloga Lilia Martínez Padilla fue la encargada de abrir el diálogo con los asistentes, y mencionó que el objetivo principal de este tipo de ejercicios es hacer un llamado a la población en general para construir una nueva manera de relacionarse e incluir a las personas con discapacidad en cualquier ámbito de la sociedad.Martínez Padilla compartió con el público su publicación “Matrices”, un libro hecho de historias de mujeres que son mamás de un niño con discapacidad, mismo que no sólo está dirigido a la mujer, sino también a organizaciones educativas, culturales y empresas, con el fin de prevenir la violencia infantil en los niños que tienen alguna discapacidad.“¿Qué significa para cada mamá atravesar por esta situación?, este libro es para reconocer las vivencias de estas mamás y poder generar espacios, iniciativas, apoyos y oportunidades laborales para ellas. Es para ampliar la mirada y ver lo importante de la crianza de los niños con discapacidad”, destacó.Por otro lado, durante su participación, Maricela Herrera Aguirre, presidenta de la Fundación “De la Cabeza al Cielo A.C.”, mencionó que sigue siendo común la discriminación de personas con talla baja, por lo que dicha fundación a su cargo trabaja para conseguir la inclusión y empoderamiento de estas personas en distintos sectores de la sociedad.“Antes las personas con talla baja no eran consideradas personas con discapacidad, es muy importante que en cualquier tipo de discapacidad se conozcan las diferencias para lograr la igualdad. Hoy nosotros trabajamos por su inclusión laboral, educativa, deportiva y cultural”, subrayó Herrera Aguirre.Ángel González González, presidente de la Asociación de Sordos de León, recordó que esta comunidad surgió en 2001 con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas sordas en cualquier ámbito social.“La discapacidad no limita. La lengua de señas es poco conocida, por eso quiero invitar a los oyentes a que aprendan lengua de señas, a que se preparen al menos con un lenguaje básico para quitar esos muros en la comunicación. Esta invitación también es para los profesionistas e instituciones sin importar su ocupación o actividades, tengamos apertura para conocer este lenguaje”, exhortó.Finalmente, Cinthya Romo, del Colectivo “Briarte”, afirmó que desde la creación de dicho colectivo en 2015 se han brindado más de mil talleres del sistema braille a personas de distintos niveles educativos, además de obras de teatro y actividades enfocadas a mejorar la vida de la población con discapacidad visual.