Piden explicación por tema de alumbrado

El presidente y secretario de la Comisión de Obra Pública, Federico Zermeño y Carlos Medina respectivamente manifestaron urgencia en revisar lo que está pasando con los retrasos de las empresas responsables de algunas obras y la renovación del alumbrado público."Tenemos que revisar la Ley de Obra Pública del Estado, yo creo que aquí hay que ver bien los casos, hay cosas extrañas", manifestó Zermeño.El edil declaró que incluso sería importante revisar el cumplimiento y estatus de cada una de las empresas a cargo de las más de 400 obras que trae en proceso el Municipio.Medina por su cuenta, dijo que parece ser que las empresas están contratando personal externo en la localidad y no ocupan el propio."Hay que asegurarse de que las empresas que en un momento dado son las que ganan la licitación, realmente son empresas que les importa la localidad y que tienen el personal en la localidad y que no vengan y contraten para llevar a cabo estas acciones, porque entonces eso habla de que no mueven el personal especializado que tienen dentro de su propia empresa, sino que llegan a contratar directamente aquí", explicó.Además se dijo en contra de que se les otorguen prórrogas para terminar, como en el caso de la empresa que tiene a su cargo la instalación de las 11 mil 500 luminarias tipo LED, que forman parte de una primera etapa."Yo no estaría de acuerdo en que se les amplíe el plazo, yo creo que ya se les debe de sancionar", expresó.