El tuit de Trump que intentaría obstruir al FBI

El cambio en la versión del presidentesobre el motivo por el que despidió al asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, revivió las dudas acerca de si el mandatario pudo haber obstruido una investigación abierta sobre los posibles contactos entre su campaña y Rusia.La presión sobre el gobierno ha incrementado desde que, además de que la fiscalía reveló que ahora coopera con la pesquisa del fiscal especialAdemás, una confusa respuesta de la Casa Blanca, que incluye un polémico tuit presidencial, ha generado preocupación entre algunos de los confidentes de Trump acerca de que el mandatario no está siendo bien asesorado por su equipo legal, y de que sus abogados han pintado un panorama demasiado optimista sobre las posibles dificultades que enfrentaría el presidente.Los asistentes y asesores legales del presidente han batallado en las últimas 48 horas por explicar un tuit de Trump que ha dado pie a sospechas de obstrucción.decía el mensaje.El tuit parece indicar un cambio en la explicación que la Casa Blanca dio para el despido de Flynn, al insinuar que Trump estaba al tanto que el asesor de seguridad nacional le había mentido al FBI al momento de su cese, ocurrido el 13 de febrero.y que le había comentado que esperaba que “pudiera dejar pasar esto”, lo que genera la posibilidad de que supiera que Flynn había mentido e intentaba encubrirlo.Ante la serie de dudas que generó ese tuit, los allegados de Trump han intentado distanciar al mandatario del mensaje potencialmente incriminador.Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que uno de los abogados de Trump, John Dowd, fue responsable de elaborar el tuit. Dowd rechazó comentar a AP, pero respondió el lunes con una historia en Fox News en la que, citando al reconocido abogado Alan Dershowitz, dijo que Trump no pudo obstruir la justicia al pedirle a Comey que desechara la investigación del FBI a Flynn.La asesora presidencial Kellyanne Conway, respaldó lo dicho por Dowd en un tuit en el que comentó: “Los abogados son los que arman esos tuits”.