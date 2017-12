MESA, DOS AÑOS

Publicidad

La presidenta de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de León, la maestra Rocío Naveja, termina en marzo su periodo de dos años al frente de este esfuerzo por sentar a las autoridades con la sociedad.Hace unos días fue integrada a la Comisión Ejecutiva de la Red Nacional de Mesas de Seguridad, eso implica un trabajo de propuestas a candidatos y debe quedarse en el encargo hasta pasar la elección.Eso se formalizará en la siguiente sesión de La Mesa. En 2018 por fin estará operando el Fideicomiso Ciudadano de Seguridad y será la prueba para pasar del discurso al trabajo donde impacta, en la calle.En la Comisión de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento se les está haciendo bolas el engrudo en eso de revisar el cumplimiento de las obligaciones del desarrollador del fraccionamiento Brisas del Campestre (cerca del relleno sanitario), para mejores señas el Grupo VGI del que es propietario Valente Aguirre.Desde hace rato que el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, puso sobre la mesa la propuesta de suspenderle los permisos de venta porque el desarrollo ya tiene siete años y más de nueve mil viviendas habitadas y todavía los habitantes no cuentan con espacios educativos dignos, sólo aulas provisionales.Al presidente de la Comisión, Chava Sánchez, y el resto de sus compañeros que incluso ya visitaron hace una semana el fraccionamiento, se les nota que no les gusta nadita cómo están las cosas, pero tampoco se quieren ir de boca con sanciones que no se soporten legalmente. La directora general de Desarrollo Urbano, Teresita Gallardo, ya les dejó claro su desacuerdo sobre aplicar una “mano dura”.En el mismo caso estamos con el eterno tema del fraccionamiento El Molino y sus pendientes. Lo anterior hace evidente que se trata de un problema estructural en el área de Desarrollo Urbano, el de instrumentar un sistema de información completo y actualizado sobre las obligaciones de todos los fraccionadores y darle un seguimiento permanente. Pero, lo más importante, voluntad para cumplirlo.Si los leoneses quieren hoy conocer el estatuto legal del fraccionamiento donde piensa vivir o vive, requerirá de mucho trabajo para hacerse de la información y, si la tiene, para interpretarla. No es posible que conozcan fácilmente si su fraccionador cumple con las obligaciones. Teresita Gallardo promete que ya están trabajando en esa plataforma, aunque todavía no hay fecha para que funcione.Hace unos días se dio el cambio de mando de la XII Región Militar (abarca Guanajuato, Querétaro y Michoacán), a poco más de un año de que llegara Miguel Ángel Patiño Canchola, con quien inició el proyecto de la construcción de la Brigada Militar. Toma el mando Javier Cruz Rivas, quien no es ajeno a la zona, pues estuvo ya comisionado a una unidad en el municipio fresero hace unos seis años.Cruz Rivas tiene además experiencia en la Dirección de Policía Militar, en el Estado de México, por lo que su nombramiento tiene mucho que ver con el próximo arranque -en enero- de la Brigada Militar. El cuartel debe quedar concluido este año y de inmediato iniciar el trabajo de los 3 mil 200 policías.En los relevos de altos mandos anunciados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un viejo conocido del terruño, quien hasta hace un poco más de un año era el comandante de la XII Región Militar, Pedro Felipe Gurrola, es desde el pasado viernes primero el Inspector y Contralor de la Sedena.Por cierto en el evento de toma de protesta estuvieron presentes los gobernadores de Querétaro y Michoacán, el panista Pancho Domínguez y el perredista, Silvano Aureoles, el gran ausente fue el de Guanajuato, Miguel Márquez. Se dijo que estaba en un evento, aunque para después del mediodía, cuando tomó protesta Cruz Rivas, el evento que tenía agendado el panista ya tenía rato de haber terminado.En su representación Márquez mandó a Irapuato al secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez. Mal que no asistiera, pero bien por empoderar en el tema de seguridad a su brazo derecho en el gobierno, y no dejarlo todo en su dúo dinámico, el secretario Álvar Cabeza de Vaca y el procurador Carlos Zamarripa.Hoy tempranito cobrará vida el Observatorio Ciudadano “Irapuato ¿Cómo Vamos?”. En el Tecnológico de Monterrey campus Irapuato estará el director general del Observatorio Nacional, Francisco Rivas, para impartir la conferencia “Participación ciudadana: ¿Para qué un Observatorio Ciudadano?”. Se firmará un convenio entre el organismo local y nacional y se hará el lanzamiento de su sitio web.Ahí estará para acompañarlos y solidarizarse con el proyecto el presidente del Observatorio Ciudadano de León (OCL), Luis Alberto Ramos. Hace unos días se formalizó también el Observatorio de Celaya. Ojalá que estos nuevos organismos puedan consolidarse como reales contrapesos del poder público.En Irapuato, con la iniciativa de la asociación Pro Irapuato que capitanea el empresario Salvador Cayón, también está en puerta la instalación de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia de Irapuato, un esquema de participación entre sociedad y autoridades que ya trabaja en 30 regiones del País, entre ellos la de León, que desde marzo del 2016 preside la rectora de la Universidad Humani, Rocío Naveja.Este organismo empresarial fresero fue muy importante para concretar el proyecto del Centro de Integración Policial Irapuato (Cipol) con respaldo del Gobierno Estatal, tomado del modelo Chihuahua para ofrecer a los elementos de Seguridad Pública y sus familias un espacio deportivo y recreativo.Un proyecto similar es uno de los grandes pendientes en León. Hace año y medio que el gobernador Márquez ofreció su apoyo para la construcción y pidió un terreno al Municipio de León, y nada pasó. Con el empuje de la Mesa de Seguridad y de asociaciones civiles como la de Unigua, se espera que ahora sí entrando el año pueda retomarse el plan con recursos del Estado y de la iniciativa privada.El Partido Verde Ecologista en Guanajuato afina su discurso de campaña para el 2018. En el foro para sus militantes titulado “Guanajuato perdió el rumbo” su Coordinador Adjunto de Municipios y virtual candidato a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena García, mostró cifras del rezago en materia de educación, pobreza, empleo, problemática ambiental, migración y la inseguridad y violencia.Resaltó que octubre fue el mes más violento en la historia reciente de Guanajuato. Y que empeoran las cifras no sólo de homicidios dolosos, también delitos sexuales, robo de autos, negocios, vivienda, etc.En el foro participaron el dirigente estatal, Sergio Contreras, y la diputada local, Betty Manrique.