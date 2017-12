Corredor Industrial

Publicidad

El Estado de Guanajuato cuenta con 2 mil 429 hectáreas de tierra urbanizada para concentrar al menos 300 proyectos más de inversión.El dato compartido por Guillermo Romero Pacheco, titular de SDES Guanajuato en su presentación ‘Clúster y el Desarrollo Económico del Estado’, compartió que estas tierras se ubican en los 22 parques industriales y permiten que la zona cuente con espacio disponible para cubrir el asentamiento de nuevas empresas a corto y mediano plazo.Un dato contundente sobre el crecimiento del sector automotriz y la rotación de personal que viven sectores tradicionales (líneas más abajo hablaremos del tema) es que de los 25 mil 992 empleos generados en Guanajuato entre octubre de 2016 y octubre de 2017, 13 mil 265 son del automotriz; seguido de hule y plástico con 3 mil 404; confección 2 mil 224; productos metálicos tiene 2 mil 097; y metálica básica 1 mil 555. Hasta octubre, el INEGI reportaba que en Guanajuato hay 57 mil 436 trabajadores asegurados.En relación al panorama de los Estados del Bajío al ser Guanajuato el que mayor población económicamente tiene en la actualidad, no solamente está dotando de mano de obra al propio Guanajuato, sino también a los Estados cercanos.Con datos al tercer trimestre del año en curso, en el Estado la población económicamente activa es de 2,556,483; con tasa de desocupación 2.8%; San Luis Potosí 1, 210,316; con tasa de desocupación 2.5%; Querétaro 824,971; tasa de desocupación 4.1%; por último, Aguascalientes con 562, 451 y tasa de desocupación 3.3%.En relación al socio principal de Guanajuato, sigue siendo Japón con 5 mil 820 millones de dólares, 37 mil 931 empleos y 103 proyectos; en segunda posición está Estados Unidos con 3 mil 938 millones de dólares, 18 mil 931 empleos y 50 proyectos; tercer lugar es México 2 mil 846 millones de dólares, 38 mil 740 empleos y 157 proyectos; el cuarto país con más inversiones es Alemania con 2 mil 170 millones de dolares y 21 mil 825 empleos; en quinto lugar aparece Italia con 1 mil 226 millones de dólares, 4 mil 142 empleos y 12 proyectos.Las inversiones del 2006 a la actualidad suman más de 19 mil millones de dólares procedentes de 23 países.El resto de países que tienen compañías asentadas en el Estado son: Francia, Reino Unido, Inglaterra, Canadá, Suiza, España, India, Corea, Brasil, Australia, Taiwán, Turquía, China, Túnez, Holanda, Eslovenia, Suecia, República Checa y Portugal.En cuanto al comportamiento de los clústers, uno de los que más produce es es el de alimentos con 7 mil 700 empleos, 132 mil y 14.6% del PIB estatal.El clúster Moda Empresas es de 7 mil 500 empresas, 122 mil empleos y aporta 10.5% del PIB; clúster químico con 1, 200 empresas, 43 mil 500 empleos y representa el 6% PIB estatal; el líder es el clúster automotriz con 420 empresas de 2 mil articuladas al sector, genera 93 mil 600 empleos y 16.9% del PIB en Guanajuato.Hablemos de la rotación en este caso de la industria del calzado y textil en Guanajuato.A ninguno de los dos sectores les ha funcionado del todo la creación de cursos para el desarrollo de nuevo personal. Tanto CICEG de Luis Gerardo González y CANAIVE Guanajuato de Carlos Díaz Durán, en alianza con autoridades estatales siguen en la promoción de diversos cursos y capacitaciones pero los resultados no han sido los esperados.Por fortuna, mientras ciertos empresarios se resisten, otros han aprovechado las plataformas de capacitación ofrecidas por ambos organismos o de plano se han sentado los altos mandos para hacer una disrupción al interior de sus empresas y alinearse con sus empleados para que se mantengan en la empresa.Varios industriales han tenido que sacar la cartera para generar aumento en salarios, ofrecimiento de transporte y apoyos en comedor.Por ejemplo, el jueves pasado el presidente de la CICEG y director de la empresa PYMA, compartía que en ciertas empresas están haciendo más zapato con menos personal y que a pesar de que han mantenido el producto en el mismo costo que el año pasado han tenido que subir los salarios a sus empleados que por su productividad bien lo merecen.Tanto en el calzado como en el vestir esperan que el próximo año tome fuerza la creación de empleos de medio tiempo para mujeres, cuyo compromiso en el hogar les impide trabajar una jornada completa.La rotación de personal no solamente es un problema de los sectores industriales pues ahora nos enteramos que lo mismo está comenzando a suceder en el sector de servicios.En restaurantes y hoteles ya también se han registrado casos de personal que ha emigrado a probar suerte al automotriz.La situación ya comenzó a preocupar a los empresarios que constantemente capacitan a sus empleados, pues anteriormente sucedía que alguien era seducido por el hotel de la competencia utilizando allá lo aprendido, pero ahora sienten que la pérdida es doble pues se capacita a un empleado que al final no termina aportando a la industria de servicios en Guanajuato.