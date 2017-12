Publicidad

En la actual Administración Municipal, la empresa de televisión ‘VIA’, propiedad de los hermanos Balderas Carrillo, ha duplicado sus ganancias en publicidad por parte del Municipio por hasta 300 mil pesos para este año.En 2015, la empresa de televisión recibió 139 mil 200 pesos por concepto de publicidad del Gobierno municipal, sin embargo, para este año, dicho monto creció en un 115%.En días pasados, am publicó que a pesar de no cumplir con los tiempos que establecen para acabar obras públicas, el Gobierno de Celaya ha otorgado contratos millonarios a constructoras de la familia Balderas Carrillo.Para el 2016, ‘VIA’ recibió 222 mil 891 pesos por el paquete publicitario que incluía spots de 20 segundos, menciones, cintillos, entrevistas, notas informativas, publirreportajes, presencia en pantalla, cortinillas, tiempo aire para programa en vivo y programa pregrabado con bonificaciones especiales, se detalla en el contrato 010/COM.SOC./2016.Los contratos publicados en la página de internet del Municipio están firmados por Lorena Balderas Carrillo, copropietaria de la empresa, junto a su hermano Toribio Balderas.Lorena Balderas Carrillo es también representante de la empresa ‘Servicios Autotransporte y Maquinaria y Construcción, S.A. de C.V., empresa que no ha podido concluir la rehabilitación de la Avenida Manuel J. Clouthier, en el tramo Salvador Ortega-Avenida Tecnológico.Por su parte, Toribio Balderas es propietario de la empresa constructora ‘Mueve Tierra de Celaya’ que actualmente fue la encargada de la obra del crucero semaforizado en la salida a los apaseos, la cual lleva un retraso de más de cinco meses.