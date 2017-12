Proponen a Romero para Frente

Publicidad



“Tiene la capacidad de conducir este momento para llevar a ese México de verdad”, esto para encabezar el esfuerzo ciudadano como la mejor alternativa de la alianza entre los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano.

El senador Romero Hicks es uno de los aspirantes en las filas del blanquiazul a la candidatura presidencial.

El ex gobernador panista de Guanajuato,empujó a su paisano, senador por Acción Nacional, para que sea elA través de un video en redes, Medina Plascencia estimó quesi postulase al también ex gobernador Romero Hicks.El presidente de la Comisión de Educación del Senado confirmó desde hace unos meses su intención dey se dijo a la espera de la convocatoria del Frente para mostrar sus aspiraciones.Entre los panistas que buscan ser el candidato se encuentran el presidente nacional del partido,, el ex gobernador de Puebla,, así como la ahora ex panista,, que quiere firmas para ser aspirante independiente.Ayer, el PRD definió acomo su abanderado en el Frente y otro de los aspirantes panistas,, aplaudió la unidad mostrada por el partido del sol azteca.