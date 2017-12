Cede Poder Judicial el 3% de presupuesto a víctimas de sismo

Publicidad



"Afortunadamente ahorros que se han generado, en las construcciones o licitaciones han resultado mas bajas que lo calculado, algunas plazas que no se han usado, pudimos recopilar dinero y lo vamos entregar al nuevo secretario de Hacienda en unos minutos más", dijo Aguilar ante reporteros.



"Fue la Secretaría de Hacienda la que nos preguntó si podíamos aportar alguna cantidad, y desde luego empezamos a hacer los cálculos y buscar las cantidades, y creo que va a ser una buena aportación específicamente para apoyar a los damnificados de los sismos", agrego Aguilar.

El Poder Judicial Federal aportara 2 mil 100 millones de pesos de su presupuesto de 2017 para la reconstrucción de inmuebles dañados por los sismos de septiembre y apoyo a damnificados.El Presidente de la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura,, pero la instrumentación se atraso por el relevo ante la SHCP luego de la salida del virtual candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade.Los 2 mil 100 millones son el 3 por ciento de los 66 mil 351 millones de pesos de presupuesto asignado este año al CJF y la SCJN., sino guardarlo en un fideicomiso para infraestructura de la reforma penal, que no está sujeto la obligación de gasto anual del presupuesto ordinario.Esa decisión provocó una votación dividida de 4 contra 3 en el Pleno del CJF.Los ahorros de 2016 provinieron del seguro de gastos médicos mayores, la no entrada en vigor del sistema de justicia para adolescentes y algunos tribunales nuevos que no fueron instalados