Esperan resolución del Ministerio Público

Juan José González González, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que están a la espera de que el Ministerio Público (MP) resuelva la situación jurídica del elemento de la Policía Municipal que disparó y mató a un hombre, cuando presuntamente atacó a otro oficial.Hasta el momento se desconoce si el policía será inculpado de homicidio calificado, de homicidio culposo o en su caso se determine que no existió algún delito y se configuré la legítima defensa, con lo cual no enfrentaría cargo alguno.Será en las próximas horas que se establezca si el oficial tendrá o no alguna responsabilidad en la muerte de Jorge Guerrero Arias, de 36 años, quien tenía antecedentes por robo a negocio, daños a vehículo y allanamiento.“Estamos esperando que se rinda un dictamen a través del Ministerio Público y en su momento si se judicializa al elemento, nosotros lo hicimos presente desde el primer momento para que declarara... en el marco de respetar las investigaciones que se están realizando, tenemos que esperar a eso”, dijo González González.Sobre el oficial, refirió que ya fue asesorado por el departamento jurídico de la Policía Municipal y no quedó detenido, debido a que el MP determinó que no era necesario mantenerlo bajo prisión preventiva.“Si el juez o Ministerio Público determina que si hay responsabilidad, en ese mismo sentido tendremos que acatar la responsabilidad, pero también mientras no se determine, el elemento tendrá que tener todas las garantías del marco jurídico y el apoyo de la corporación”, comentó.El titular de Seguridad, señaló de que en caso de que el elemento sea exonerado, se le brindará el apoyo para que pueda reincorporarse a sus actividades.Fue el pasado viernes, cuando elementos acudieron al reporte de una persona agresiva con sus familiares en la calle Tabasco de la colonia Santa Rita; cuando intentaron detener a Jorge Guerrero, este último se resistió y atacó a uno de los elementos.Al intentar evitar la detención de su amigo, otras personas atacaron a los oficiales a pedradas y al ver en riesgo su vida, otro oficial sacó su arma de cargo y realizó varias detonaciones, una de las cuales hirió de muerte al agresor.