‘Ley de (in)Seguridad Interior’

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

No entiendo, mi Santias, leí en tu artículo anterior que el modelo socioeconómico vigente es un modelo de explotación que conduce a una esclavitud moderna, a millones.S- Así es perro, la historia de la humanidad, como comenté, se ha distinguido por ser una lucha permanente por explotar al prójimo, sea bajo la figura de guerra, sea bajo el esquema de esclavitud declarada y legal, sea bajo el subterfugio de un modelo democrático que favorece a pocos en perjuicio de muchos a través de un esquema de gobierno y jurídico que da, a los que ostentan el poder, autoridad legal para joder a los muchos, como hoy sucede con el modelo Neoliberal.R- Auuu, no entiendo, mi ínclito humano, ¿por qué sucede esto? Si tenemos instituciones como la Iglesia que luchan por la distribución de la riqueza y la defensa de los más pobres, los más desamparados, o como diría Dios, los más pequeños de sus hijos, ¿no debería evitarse la explotación humana?S- A que mi Rufo, no me hagas reír que tengo los labios partidos; la Iglesia, más bien, las iglesias, siempre han estado al lado de los poderosos; cosa de ver, desde tiempos inmemoriales, el contubernio entre el poder terrenal y el discurso celestial para engañar a la gente, por ejemplo, con el derecho divino de los reyes y sus herederos: ¿Habrá más pendejada que creer y hacer creer que una familia tiene derecho divino para gobernar, y que su sangre real transmite ese derecho generacionalmente? Ello habla de una Iglesia mentirosa, una Iglesia engaña bobos que en contubernio con el poder nos dice que “ellos” fueron elegidos por Dios para ser sus representantes en la Tierra y para elegir gobernantes.R- Grrr, ¿no es eso cosa de la historia, mi Santias?S- No mi Rufo, es cosa del presente, hoy, en pleno siglo XXI la Iglesia Católica avala en ceremonia religiosa el fraude que es la coronación del Rey de España, como la Iglesia Protestante avala la coronación de los reyes (y reinas) en Inglaterra (y otros países), bajo los mismos principios mentiroso de la Edad Media, o de antes… Y ahí no para el engaño, las iglesias en general se autonombran intérpretes de la palabra de Dios, ese que nadie ve, ese que la gente se come en la comunión, pero no es canibalismo, ese que es Todopoderoso pero se la pasa pidiendo dinero, ese que amenaza con el fuego eterno, pero te ama, ese que ofrece su perdón si obedeces a los vivales que dicen representarlo, pero que castiga por una eternidad a quienes no cumplen sus reglas, ese que nos hizo seres sexuales (si es que Él nos hizo), pero que a través de sus mandamientos y sus ministros reprime la sexualidad y la llama pecado cuando no está bajo su control a través del matrimonio (aún en contra de la ley natural y el instinto, que como dijo Tomás de Aquino, emana del Creador), ése que dijo claramente que su reino no es de este mundo, lo que sus ministros interpretan como: vamos a acumular riquezas y a construir templos y catedrales majestuosas en este mundo. Ése que vino a predicar amor, mientras sus ministros bendicen las armas de los soldados que van a matar al prójimo… De ese se autonombran representantes una bola de vivales cuyo único mérito es ser engañadores profesionales o engañados por los engañadores profesionales que les reclutan bajo el falso argumento de que tienen una vocación y que nacieron para servir y obedecer a sus autoridades clericales, que les dirán al oído lo que Dios espera de ellos.Es en este contexto de colusión entre los poderosos, llámense narcos, políticos, líderes religiosos o grandes empresarios y financieros, que ante la necesidad de mantener su estatus quo, que incluye la explotación de la gente, necesitan de leyes que les den el mando de ejércitos y policías para reprimir (le llaman controlar y defender el estado de derecho) cualquier intento de emancipación de los millones que son y seguirán siendo explotados dentro de un modelo de convivencia que privilegia al dinero, a la ganancia, al poder sobre las cosas y sobre otros, antes que privilegiar la vida y el derecho natural de que cada hombre para que alcance su propia plenitud y el acceso a una vida digna con el fruto de su trabajo, en este tiempo que llamamos vida; es en ese contexto que en México se legisla para validar que el Ejército y la Marina patrullen las calles y actúen como “policías”; a pesar de que su comandante y Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, reconoció públicamente que no están entrenados para ello.Hoy, escucho el discurso de los personeros que defienden la Ley de Seguridad Interior, igual de mentiroso que el de los líderes religiosos que defienden una investidura falaz, argumentando que les fue dada por Dios para representarlo en la Tierra. Hoy el pueblo de México y de muchas naciones, está siendo traicionado por gobernantes y congresistas que, al servicio del poder y las corporaciones, juraron servir a sus respectivos pueblos; al promulgar leyes que aumentan el control, la represión y en su momento la violencia “legal”, para defender sus intereses abusivos e inmorales... ¡Así de sencillo!Un saludo, una reflexión.