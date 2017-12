Ed Sheeran, el cantante más escuchado en la plataforma

Remix de Despacito

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee

Sheeran encabeza la lista de artistas más escuchados de 2017 en el servicio de música online con 6.300 millones de reproducciones.El cantautor británico recibió dos nominaciones a los premios Grammy la semana pasada, pero ninguna para las categorías más importantes como mejor disco, canción o grabación del año.Entre los cinco artistas más escuchados en el servicio no hubo mujeres.

Rihanna

El álbum "More Life" de Drake, quien no lo presentó a los Grammy, fue el segundo disco más popular del año, por encima de "DAMN." de Lamar, "Starboy" de The Weeknd y "Stoney", de Post Malone.Spotify dijo que la reproducción de temas de hip hop se incrementó un 74% en el último año,