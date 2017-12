¡Ya párate! celebra 15 aniversario

Publicidad

En un mundo dominado por las nuevas tecnologías, donde pareciera que tenemos poco tiempo para observar y aún menos para escuchar, que un programa de radio presuma su aniversario númeroes difícil, perovino a demostrar lo contrario cuando la noche de ayer lunes,acompañaron en el Auditorio Nacional a los locutores Tamara Vargas, Facundo, Omar Chaparro y Franky Mostro para celebrarlo.La noche comenzó al filo de las 20:00 horas con un sketch liderado por el Dr. Desconocido y Shiky, quienes también participan en el programa radiofónico.Aunque la velada comenzó algo lenta y el "Coloso de Reforma" no se encontraba a su máxima capacidad, en cuestión de minutos el recinto se vio abarrotado cuando en punto de las 20:30 horas, la cantante chilena Mon Laferte se adueñó del escenario y puso no solo a cantar, sino a gritar de emoción a miles de fanáticos de todas las edades.Canciones como "Mi buen amor", "Primaveral", "Amárrame" y "Tu falta de querer", inauguraron una noche que pronto dejaría de ser un simple festejo para convertirse en una verdadera fiesta.Un Facundo con su usual irreverencia, una Tamara bromista, un Omar Chaparro ocurrente y un Franky Mostro relajado, montaron escenas casi teatrales para divertir a la audiencia. Enfundados en trajes de gala que contrastaron con su sentido del humor tan casual, entre acto y acto convivieron con sus radioescuchas, se tomaron selfies, bailaron e hicieron un recuento de las experiencias más divertidas que han vivido a lo largo deal aire en sus emisiones matutinas.Si dentro del auditorio se hallaba alguien que aún no se pusiera a tono con el ánimo alegre de los locutores, eso vino a disolverse a la par que otras personalidades arribaban en las tablas para felicitar a la producción con emotivos discursos y ofrecer una gran variedad de estilos y ritmos a la velada, con lo cual el lugar se miró como pocas veces: bailes hasta el último rincón, personas fuera de sus asientos, de pie y aplaudiendo.La banda bastón y Sotomayor entonaron "Este espíritu", canción que compusieron en pro de los damnificados del pasado 19 de septiembre y que inmortalizó la tragedia.El momento de romance a la mexicana lo imprimió La arrolladora banda el limón de René Camacho, quien con su música tradicional y corridos complació los oídos de sus admiradores. "Me va a pesar, "Ya es muy tarde", "El final de nuestra historia" y "Corazón roto" formaron parte de su repertorio en lo que fue la presentación más larga de la gala gracias al furor que despertaron.Para cerrar el evento y concluir el concierto gratuito, Margarita la diosa de la cumbia, sacudió a todos con "Escándalo", "La vida es un carnaval", "Amor de mis amores" y "Tequila", para después hacer una invitación a agradecer los buenos momentos de la vida como lo es celebrar los proyectos radiofónicos que permanecen en el gusto de la sociedad por tanto tiempo, para ello cantó "Oye, abre tus ojos", dando por terminada una noche en la cual, Tamara, Facundo, Omar y Franky dejaron en claro que la radio en México tiene mucho por ofrecer siempre y cuando exista alguien dispuesto a escuchar."¡Ya párate!" se transmite por la cadena de radio Los 40 principales todos los días de 6 a 10 de la mañana.