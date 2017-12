Bayern, por venganza con el PSG

Publicidad

Es probable que el veterano Jupp Heynckes no haya firmado su contrato como entrenador del Bayern Munich cuando reciba hoy al Paris Saint-Germain (PSG), en la sexta fecha de la Liga de Campeones de EuropaPero eso no es algo que le importe al entrenador de 72 años de edad, ni a nadie en las filas del club germano, que espera redimirse ante la afición local del humillante 3-0 sufrido en la ida en FranciaEl revés del 27 de septiembre le costó el puesto al italiano Carlo AncelottiUna semana más tarde se hacía cargo del equipo Heynckes, el artífice del histórico triplete de Liga, Copa y Champions de 2013, pero en calidad de simple favor personal al clubHeynckes logró enderezar un comienzo de temporada lleno de altibajosEl plantel ha perdido sólo uno de 11 partidos y está afianzado en la cima del campeonato germano, con seis puntos de ventaja sobre el escolta, Leipzig, y tiene ya seguro el pase a los octavos de final de la ChampionsHace unos días reveló que todavía no ha tenido tiempo de estamparle la firma al contrato, pero no le importan los detalles“No hemos hablado de los términos del contratoEs algo secundario para mí”, señalóUna victoria contra el PSG, el equipo de la mortal delantera que conforman Neymar, Kylian Mbappé y Edinson Cavani, sería otro galón en el uniforme de Heynckes y una inyección de confianza para el BayernSin embargo, el liderato del Grupo B parece un objetivo imposible de alcanzarLos bávaros tienen que imponerse por cuatro goles