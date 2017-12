Chucky: Me gustaría jugar con Messi

Publicidad

Ahora que dio el salto a Europa, el mexicano Hirving Lozano expresó su más grande anhelo: ser compañero del astro argentino Lionel Messi, en el Barcelona “Me gustaría jugar con Messi, me gusta mucho como juega, es un fenómeno, ojalá me fiche el Barcelona, vamos a ver”, comentó al diario español MarcaDe igual modo, el Chucky dejó ver su interés por jugar en otras ligas de alto nivel“Siempre me ha gustado la Premier League [de Inglaterra], pero también la Liga de España me gusta mucho”, dijo el ex jugador de los TuzosLozano, quien milita en el PSV Eindhoven, de la liga de Holanda, se ha convertido en uno de los jugadores revelación del viejo continenteApenas en su primera campaña, el ariete de 22 años, lleva una decena de goles“Me han salido las cosas bienEl equipo y el resto del staff me han apoyado y recibido muy bien”, detallóDe igual modo, el seleccionado nacional y promesa juvenil de nuestro país para la Copa del Mundo Rusia 2018, fue reservado al hablar de su desempeño en la Eredivisie: “La gente dirá y opinaráVoy a seguir trabajando y mejorando muchas cosasOjalá siga con este paso, al igual que el rendimiento del equipo que es lo que más me interesaPor el momento somos primeros (39 puntos en 14 partidos) y esperamos seguir así”