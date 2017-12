Liga Femenil MX no tiene ganancias

Publicidad

A pesar del éxito que resultó el primer torneo femenil en la Liga MX, los directivos del balompié nacional aseguran que no deja ganancias, más bien pérdidas, por lo que se maneja en números rojosEl boom que ha generado queda sólo en eso, por ahoraMas, a pesar de esto, los dueños de los clubes del balompié nacional han asegurado que seguirán invirtiendo capital y hasta buscarán patrocinadores para que ésta sea sustentablePorque por ahora, no lo esPor el momento luce como una gran idea, pero la algarabía se perderá si no se convierte en un negocio, por más que luzca como un éxito en cuanto al impacto que tiene con la genteEs tiempo de que eso quede demostrado con ganancias económicas, las cuales esperan lleguen lo antes posibleSe realizó la asamblea de la Liga MX, mejor conocida como junta de dueños, en donde se destacó el éxito de la liga de las mujeres, en la cual, Chivas salió campeón en su primera oportunidad“El balance de la Liga Femenil es muy concretoLes hemos presentado los números a los accionistas y les hemos enterado que no entran ingresos, que en estos momentos cuesta dinero, mucho dinero”, afirmó Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, al término del encuentro entre los genuinos dueños del balón“Podemos hablar de que es una Liga que se maneja en números rojos, y seguirá así por un periodo de tiempo importante”, añadió el directivo, con tono serioEsto, de primera mano, podría pensarse que puede poner fin al proyecto, pero no es así, según el presidente de la Liga: “Vamos a actuar en consecuenciaSe ha iniciado el trabajo para conseguir patrocinios y los clubes se han comprometido en que van a seguir invirtiendo en esto”No hay fecha límite, por ahora, “para que la Liga se vuelva autosustentable, pero hay el compromiso de apoyarla”Por ahoraMano dura con AlebrijesA quien no van a apoyar será a los Alebrijes de OaxacaEl flamante campeón del Ascenso MX, en caso de que logre el cupo disponible para la Primera División, deberá cumplir con el cuaderno de cargos que exige la Liga MX, el cual va desde tener un estadio con aforo suficiente, casa club y capacidad económica, para comenzar“Las reglas son claras y para todosPara ascender se debe cumplir con todos los lineamientos, sin excepción”, afirmó BonillaEl estadio del club oaxaqueño tiene capacidad para 14 mil 950 espectadores y el requerimiento mínimo es de 20 milFinalmente, Bonilla aclaró que por el momento no se tiene pensado volver a la Copa Libertadores: “Hemos tenido grandes detalles de parte del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, pero ellos tienen un formato que no nos permite participar en el torneo, así que por ahora, no hemos pensado en volver”En al aire quedaron temas como el de la multipropiedad y la crisis del arbitraje, los cuales “oficialmente” no se tocaron