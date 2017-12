"Yo guardó eso para mí siempre (objetivo en cuanto a goles), pero yo creo que todo jugador debe de tener una meta para que se motive a mejorar", explicó Stum.

Para el Clausura 2018, torneo donde se define el equipo se marcha a la Liga de Ascenso,por lo que el brasileñoy estar para la fecha 1 con la mejor puntería posible.Y agregó que quiereLos emplumados regresaron esta semana a los entrenamientos en el Centro Gallo de Alto Rendimiento, y Everaldo considera que para él es bueno tener esta etapa de prácticas ya que el torneo pasado no realizó pretemporada y los dos primeros meses se le complicaron por no poder respirar adecuadamente.Explicó que deben mantener una regularidad y que lo raro es que ante equipos de menor cartel tuvieron más problemas."El último torneo nos costó contra equipos que no son tan grandes, nos costó puntos porque perdimos contra equipos que pudimos haber ganado y con los grandes equipos o empatamos o ganamos", finalizó el artillero.