Selena Gomez vuelve privada su cuenta de Instagram

Al parecer más de 130 millones de fanáticos fue suficiente para que Selena Gomez tomara la decisión de cambiar su estado de Instagram a privado, pese a que hace una semana fue nombrada la persona con más seguidores en la red socialSegún informó el sitio de la revista People, los motivos detrás de la decisión no están claros, pero en la Historias (Stories en inglés) de la plataforma, la artista escribió: "Nunca dejaré que otro ser humano adivine mis palabras nunca másO invitarlos a mi casaEs muy hirienteLa parte más 'ridícula' de eso es que nadie conoce mi corazón cuando digo las cosas"Gomez fue elegida, además, como la "Mujer del Año" por BillboardLa cantante de 25 estuvo alejada de los escenarios debido al Lupus con el que fue diagnosticadaEsto también provocó que necesitara un riñón, órgano que recibió de una de sus mejores amigasRecientemente, hizo noticia debido a que retomó su romance con su ex pareja, el canadiense Justin Bieber, y finalizó su relación con The WeekndPara aquellos que seguían a Gomez todavía pueden tener acceso a sus fotografías en Instagram, mientras que los que no, ya no pueden estar al tanto de sus publicacionesArtículo Selena Gomez rompe en llanto al recibir premio; habla de su regreso con Bieber Espectáculos La cantante fue elegida en los premios "Billboard Women in Music" como Mujer del Año, decidió darle el galardón a Francia, su amiga que le donó un riñón rad