SRE: México cree en puentes, no en muros

Tras inaugurar la reunión preparatoria del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Legal, organizada por la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, afirmó que México no cree en la criminalización de los migrantes ni en los muros, pero sí en los puentesTras recibir a Louise Arbour, representante Especial del Secretario General de la ONU para la Migración Internacional, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores México lamentó que Estados Unidos haya decidido retirarse del convenio para la migración“México no cree en la criminalización de los migrantes, México no cree en los muros, cree en los puentesNo creemos que ningún país, por más grande y poderoso que sea, pueda enfrentar el fenómeno migratorio por sí mismoPor ello lamentamos la decisión de Estados Unidos de retirarse de este esfuerzo colectivo, un esfuerzo para mejorar la vida de millones de personas en el mundo”, aseguróA pesar de ello, Videgaray Caso aclaró que Estados Unidos tiene el derecho de definir sus políticas migratorias y “respetamos ese derecho de manera absoluta”“Sin embargo, lo que aquí se pierde es la oportunidad de ejercer liderazgo, una oportunidad de incluir, una oportunidad de trabajar juntos en favor de un fenómeno que nos atañe a todos”, aseveróAdelantó que México seguirá trabajando de cerca y de manera constructiva con Estados Unidos, ya que son cerca de 12 millones de mexicanos los que viven en aquel país“Nuestra relación es intensa en materia no sólo comercial o de inversión, sino también en materia migratoria, y con Estados Unidos seguiremos manteniendo una relación basada en los principios que promueve este esfuerzo para construir el Pacto Global: el respeto a los derechos humanos de los migrantes”, dijo