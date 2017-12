Se manifiestan contra proyecto de ampliación de banquetas

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Comerciantes del barrio Tepetapa por medio de cinco lonas, se manifestaron en contra del proyecto de Movilidad Municipal que contempla la ampliación de la banquetas en esta zona.Los inconformes señalan que se perderán espacio de estacionamiento para vehículos, que afectarán en la carga y descarga de los productos con la consecuente reducción de clientes.“Por ejemplo, al de la harina vienen a descargar. Aquí es necesario algo, y así como está, por ejemplo, la ferretería vienen y descargan; vienen y compran, y traen su camioneta del mandado”, señaló María Hernández, una de las comerciantes.Las más de 150 comerciantes están dispuestos a no dejar que la obra de ampliación de las baquetas inicie al organizarse para estar al pendiente y unirse para frenar la construcción.Las inconformidad la plasmaron en cinco lonas que colocaron en los establecimientos comerciales, donde rechazan el proyecto.“EDILES, ¡PIENSEN! GUANAJUATO TAMBIÉN ES COMERCIAL Y PRESTA SERVICIOS. LOS ESTACIONAMIENTOS SON NECESARIOS. NO A LA AMPLIACIÓN DE LAS BANQUETAS”.“NO A LA AMPLIACIÓN DE LAS BANQUETAS. SI A LA REMOCIÓN DE CALLEJONES Y DE DOTACIÓN DE PASAMANOS”, dicen algunas pancartas.Además comentaron los comerciantes que ninguna autoridad Municipal les ha informado ni los han tomado en cuenta tal y como se comprometió el Director de Obras Públicas, Héctor Morales Ramírez.“Y el señor este no ha venido, nadie ha venido a preguntar, ya ven que dijeron que iban a venir a tener una plática. Yo no le he tenido. Y si nos afecta a todos los de la Estación”, refirió María.El pasado 4 de noviembre los comerciantes ya se habían inconformado por la posible construcción de una ciclovía, e incluso detuvieron las máquinas para la reconstrucción de la obra y recabaron firmas para interponer una queja ante al Tribunal de Justicia Alternativa (TJA) por la afectación que generaría a los más dede la zona.