Hugo González, la calidad nacional

Publicidad

Hugo González se hizo de la responsabilidad de la portería del Monterrey, en un 11 estelar donde es el único mexicanoPese a estar rodeado por figuras extranjeras, el meta se ha consolidado tras su llegada en el Clausura 2017Ahora será parte del primer clásico regio en una final de liga“Es una final esperada desde mucho, por eso hay que disfrutarlaEstoy seguro de que serán dos buenos partidos, porque hemos hecho bien las cosas”, menciona el portero de 27 años, ex suplente del AméricaDe frente, el guardameta es respaldado por una sólida zaga argentina encabezada por los centrales José María Basanta y Nicolás Sánchez, además del lateral izquierdo Leonel Vangioni; el colombiano Stefan Medina cierra la línea por la lateral derechaEn el mediocampo, los Rayados han marcado una tendencia en la posesión de balón, con la calidad del uruguayo Carlos Sánchez y el argentino Neri CardozoMientras que la delantera es comandada por los colombianos Avilés Hurtado y Dorlan Pabón, acompañados por el argentino Rogelio Funes MoriSólo con un nacido en México en la titularidadUna fórmula que resultó para el técnico Antonio Mohamed para alcanzar su cuarta final ante los Tigres“No somos favoritos, sí más fuertes en casa y eso posiblemente nos da la etiqueta de favoritos, pero no, será diferente por ser una final”, atizó el cancerbero, quien suma 37 partidos de titularPor mandato norteñoNicolás Sánchez, defensa de Rayados, ya no toma en cuenta la clasificación, donde fueron líderes con 37 puntos, cinco más que los felinos“Fuimos regulares, con un nivel alto, pero hay que poner el parámetro y comprobarlo en la final“, anunció, mientras que el medio, Jesús Molina, recordó que “merecido estar en la final, son los mejores de México; le guardo cariño a Tigres, pero ahora estoy feliz y a muerte con Monterrey”Christian Mendoza