El México extraño me inspira: Tim Burton

México inspira a Tim BurtonEl director está en nuestro país para la inauguración en el Museo Franz Mayer de una exposición sobre su cine y dijo que quiso traer estos dibujos, esculturas y bocetos porque en México ha conocido el trabajo de varios artistas que le ha servido de inspiración con el paso de los años“México me gusta porque se siente real y más creativo, lidio con mucha gente y sus locuras pero siento que la gente aquí es genuina de una forma artística y centrada en términos de cultura y arteMe siento simplemente conectado”Lo dice, además, porque lleva cinco años visitando distintas ciudades de nuestro país de manera regularEl creativo aprovechó la oportunidad para profesar su amor por lo mexicano y contar cómo ha formado parte de su vida desde pequeño“Crecí en el sur de California así que muchos aspectos de la cultura hispana y mexicana estuvieron a mi alrededor por los amigos que tenía“Sé que no puedes hablar de la muerte porque es como un tabú pero por eso es que responden al Día de Muertos, porque es algo muy colorido, tiene humorEso es muy parecido a la forma en que yo lo sientoCreo que ahí es donde está mi conexión, sin conocer mucho de ello, tengo una fuerte relación personal con esas imágenes y esos sentimientos”El creador de películas como Alicia en el país de las maravillas y El cadáver de la novia, contó además que hace varios años tiene una fascinación por El Santo, a quien vio en las películas de terror que protagonizaba y que terminaron por fascinarlo e influir también en su idea del horror“Nunca he podido predecir el resultado de mis películaA menudo la gente me dice: ‘oh, las películas son para niños’; y la siguiente persona que me encuentro me dice algo como: ‘no creo que le vaya a enseñar a mi hijo eso’Muchos padres no querían enseñarle a sus hijos El extraño mundo de Jack porque era de miedo, pero también hay niños de tres y cinco años cantando las canciones” El director opinó que la época ahora es incluso más oscura de lo que se ve en sus filmes: “Yo crecí como un forastero pero ahora creo que todos lo son; es un mundo extraño en el que vivimos ahora”