Aumentan aguinaldos millonarios de la burocracia en Hidalgo

La burocracia en Hidalgo tendrá garantizada una muy feliz navidad con aguinaldos que en total suman montos millonarios y cada año van en aumento, en contraste con los salarios del resto de la ciudadanía.Prueba de ello es el Tribunal Superior de Justicia que gastará 37 millones pesos con tal de garantizar esta prestación a mil 597 trabajadores.El monto incrementó 10 millones de pesos durante cinco años, toda vez que en 2012 gastó 26 millones 998 mil.La magistrada presidenta Blanca Sánchez Martínez ganará 147 mil pesos, mientras que los magistrados presidentes de sala y especializado en justicia para adolescentes 110 mil pesos cada uno.El Congreso de Hidalgo refleja la misma tendencia de incremento en el pago de aguinaldos de sus trabajadores.Hace cinco años gastó 13 millones de pesos pero actualmente etiquetó 14 millones 975 mil pesos con la finalidad de pagar el aguinaldo de 454 trabajadores.María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la junta de Gobierno del Congreso, recibirá 104 mil pesos y cada uno de los diputados 96 mil pesos.En el ámbito municipal, también se observa el mismo comportamiento. La alcaldía de Pachuca etiquetó 18 millones para aguinaldos en 2012 cifra que incrementó a 24 millones 294 mil pesos en este ejercicio.Con su salario mensual de 68 mil 871 pesos, Yolanda Tellería tendrá derecho a un aguinaldo de 137 mil 742 pesos.El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo es otra arista en los incrementos. En 2014 gastó 2 millones de pesos para pagar aguinaldos de sus trabajadores y ahora etiquetó 4 millones 206 mil pesos.Guillermina Vázquez Benítez, consejera presidenta, recibirá 100 mil pesos y el resto de los consejeros 86 mil pesos.El Tribunal Electoral de Hidalgo (TEH) gastará 1millón 688 mil pesos para pagar los aguinaldos de 51 trabajadores, pese a que durante el actual año no hubo comicios que resolver.Manuel Alberto Cruz Martínez, magistrado presidente, tendrá un aguinaldo de 147 mil pesos y el resto de los magistrados electorales de 96 mil pesos.El Poder Ejecutivo fue el único que no participó en este ejercicio de transparencia al no contestar vía solicitud de información los montos que destinó para pagar aguinaldos desde 2012 a la fecha.Con un salario mensual de 75 mil 339 pesos, el gobernador del estado Omar Fayad Meneses tendrá un aguinaldo de 150 mil 678 pesos, según la Ley de Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, Municipales y Descentralizados.gobernador de Hidalgo, 150 mil 678, presidenta magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, 147 mil 552, presidente magistrado del Tribunal Electoral de Hidalgo, 147 mil 552 pesos137 mil 742presidenta del Congreso local, 104 mil 556, consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 100 mil