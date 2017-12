Llegó la navidad con venta ilegal de musgo

Publicidad

Continúa como una práctica común la venta de musgo y heno en los mercados de Pachuca pese a la prohibición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa).Las placas de musgo y heno están entre los pasillos del mercado primero de Mayo, Revolución, Barreteros, Guzmán Mayer y la Central de Abastos, sin aparente regulación de las autoridades que expiden permisos.Tales autorizaciones temporales se expiden al llamar al 011 de la Semarnat y pide aprovechar sólo plantas en la etapa de madurez de cosecha, seleccionándolas por el tamaño y las características de cada especie y producto.El musgo se debe aprovechar en manchones o franjas de 2 metros de ancho como máximo, siguiendo el contorno del terreno, y extrayendo, el 50 por ciento de las existencias, al garantizar la regeneración.El aprovechamiento en orillas de caminos, ríos, arroyos y en general cuerpos de agua, se realizará al dejar una franja de protección de 2 metros como mínimo, para prevenir problemas de erosión.Al realizar el aprovechamiento de heno, no se debe derribar o dañar a las especies arbóreas o arbustivas, ni aprovechar este producto en aquéllas que sirven como refugio permanente de especies de fauna silvestre.Al momento de extraer las plantas, se debe tener cuidado de no levantar el suelo donde están adheridas, para no dañar las plantas que se dejarán en el terreno.La importancia de esta vegetación radica en que ayuda a mantener la humedad del suelo, lo que previene la erosión; a la captación del agua y a la germinación de semillas de otras plantas, pero las autoridades siguen sin tomar las medidas regulatorias para la venta del mismo entre las comunidades hidalguenses, dejándolas en riesgo.