Presidenta del Congreso contra mega salarios

María Luisa Pérez Perusquía, presidenta de la junta de gobierno del Congreso local, se pronunció en contra de los altos salarios que perciben algunos alcaldes.Durante entrevista al concluir la sesión de ayer, la legisladora fue cuestionada sobre los topes salariales que el Poder Legislativo recomendaba anteriormente a los ayuntamientos y también sobre los aguinaldos de cien mil hasta 150 mil pesos que los presidentes municipales alcanzarán.La diputada priista respondió sobre esto último: “Deberán de transparentar las remuneraciones que reciben. Evidentemente, insisto, es un asunto no personal pero sí que el propio municipio debe sancionar”.Y agregó: “la intención nuestra siempre será que se conduzcan con transparencia y que haya por supuesto un cuidado muy específico. No se pueden tener grandes salarios cuando la mayoría de la población está afectada por condiciones precarias”.De acuerdo al artículo 31 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos Estatales, Municipales y Descentralizados se establece que el aguinaldo anual deberá ser equivalente a 60 días de su salario.Por ejemplo, la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería recibirá 137 mil 742 pesos; el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños 136 mil 500 pesos; Ismael Gadoth Tapia Benítez, en Tula, 129 mil 652 pesos y el presidente de Tulancingo, Fernando Pérez Rodríguez, 113 mil 708 pesos.Un diputado percibirá 96 mil 96 pesos y la presidenta de la junta 104 mil 556 pesos. Respectivamente 41 mil y 33 mil pesos menos que la presidenta de la capital.Además, de existir una propuesta de tope salarial para los alcaldes, dijo, es un tema que se debe analizar con detenimiento, siempre y cuando no se viole la autonomía de la que goza cada municipio.“La postura del Congreso siempre será se evite dar un mensaje equivocado a la ciudadanía cuando los servidores públicos se autorizan salarios por encima de lo que cualquier persona puede obtener con un trabajo digno. Mi comentario especifico sería que debemos valorar el tema dentro de los márgenes y límites que impone la ley para pronunciarnos al respecto”.https://www.am.com.mx/2017/12/05/hidalgo/local/aumentan-aguinaldos-millonarios-de-la-burocracia-en-hidalgo-403773