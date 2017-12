Reduce INE gasto; les recorta a diputados y a partidos

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Comisión de Presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE) ajustó a la baja su gasto de 2018 en los 800 millones de pesos que le recortó la Cámara de Diputados y aprovechó para “podar” 100 millones de pesos en apoyos a representaciones de los partidos políticosAlgunas representaciones partidistas, originalmente alarmadas con la medida, se reunieron en privado con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, tras de lo cual decidieron no hacer reclamosEl consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Presupuesto, explicó que hay diálogo “muy positivo” con el Congreso para que sea éste el que fondee a los representantes del Poder Legislativo ante el INE, tres del Senado y seis de la Cámara de Diputados, uno de cada partidoA cada uno de éstos el instituto dedica anualmente una bolsa de 6 millones 200 mil pesos, de los cuales 5 millones 744 mil pesos son para asesores y 456 mil 887 para secretariasAdemás de las prerrogativas de ley que tocan a los partidos, el INE apoya el trabajo de las nueve representaciones partidistas ante el instituto, que no sufrirán afectacionesA las representaciones del Legislativo se recortaron 55 millones de pesos y a las comisiones Nacional, locales y distritales de Vigilancia del Registro Federal de Electores, en las que también hay representantes de partidos, se les quitaron 44 millones de pesosEn el caso de estos últimos apoyos, sin embargo, los partidos pidieron analizar la medida, pues se trata del área que audita y supervisa la debida integración del padrón y Lista Nominal de ElectoresEn sesión de la Comisión, PRD y Morena pidieron que no se afecten labores relacionadas con la capacitación electoral de 2018Los consejeros avalaron por unanimidad los ajustes [que serán sometidos a Consejo General el viernes] y que implicaron, dijo Murayama, más de 20 mil cambios al presupuesto original solicitado, que ascendía a 18 mil 226 millones de pesos sólo para el INE, sin contar las prerrogativas para los partidos nacionales, de 6 mil 702 millones de pesos y que son intocablesEl monto ajustado por la Cámara de Diputados dejó para el INE 17 mil 426 millones de pesos