Podría PAN buscar coalición para 2018

El PAN estaría buscando realizar una coalición con el partido Movimiento Ciudadano y con el PRD, así lo explico Diego Sinhué, consejero Nacional, ayer durante la asamblea semanal del comité directivo municipal del PAN en Irapuato.Recalcó que estos partidos y el PAN tienen intereses en común que beneficiarían a la sociedad.“Esto es lo que se está buscando en este frente, en esta comisión, que coincide el PAN con el PRD y Movimiento ciudadano. Hay muchas cosas, por ejemplo hay una búsqueda de justicia social, un combate a la pobreza, creen en la educación estas tres fuerzas políticas como la palanca del desarrollo”, dijo.Diego Sinhué dijo que la mayor inquietud en la militancia del PAN es la unión que podría realizarse con el PRD Y Movimiento Ciudadano, pues desconocen su finalidadComentó que las diferencias que existen no significa que no exista l aposibilidad de trabajar por un mismo objetivo.“Así como a muchos de nosotros nos toca vivir en una colonia, en una comunidad y tenemos vecinos que piensan distinto a nosotros hay cosas que nos unen, cosas en común que nos interesan a todos. (…) a lo mejor mi vecino es de otra religión, de otras costumbres, pero hay cosas que nos unen a todos por ejemplo que el parque esté limpio, que la colonia esté segura”, ejemplificó.Reiteró que el PAN no puede, ni va, ni debe traicionar sus principios si se realizara la coalición.Por último dijo ante el destape de priístas que buscan la gubernatura, que ellos están en su proceso y que hay que respetarlo.“Nosotros a lo nuestro”, finalizó.