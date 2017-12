Publicidad

Con motivo de la temporada decembrina, larealiza operativos para verificar que las luces navideñas cumplan con las normas de seguridad y ostenten la, a fin de garantizar al consumidor calidad y seguridad del producto.Ya sea en casa o al aire libre, utilizar únicamenteque ostenten la, estas siglas indican que los productos han sido evaluados en aspectos de seguridad y que no representan riesgos de accidentes como incendios.Es recomendable comprar en el comercio formalmente establecido para efecto de obtenery en su caso la, para cualquier reclamación posterior, y no orientarse sólo por precios bajos.Hay algunas series deque no incluyen los fusibles necesarios para evitar cortocircuitos por lo que es importante respetar las recomendaciones de conexión que se indican en los instructivos. La tecnología Led disminuye considerablemente el calor que producen las series así como el consumo de energía eléctrica.Apagar todas las luces decorativas antes de acostarse o salir de la casa. Las luces podrían provocar un cortocircuito seguido de incendio.Es verdad que la gran mayoría de dichos productos son de origen chino, y no está de más poner atención a estas recomendaciones a fin de salvaguardar nuestra integridad física y económica.