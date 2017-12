Revisan retrasos en obras

Publicidad

Federico Zermeño Padilla y Carlos Medina Plascencia, presidente y secretario de la Comisión de Obra Pública respectivamente, manifestaron urgencia en revisar lo que ocurre con los retrasos en las obras que se están haciendo en el municipio, así como en la renovación del alumbrado público.Ambos se dijeron en contra de que se les conceda prórroga para concluir a las empresas que la solicitan, como la que está a cargo de la primera etapa de renovación del alumbrado público, que pide 50 días después del 8 de diciembre (fecha límite) al argumentar que se atrasó por las lluvias y otras causas.“Ya lo he comentado directamente con el Director de Obra Pública, yo no estaría de acuerdo en que se les amplíe el plazo; creo que ya se les debe de sancionar”, manifestó Medina.Además dijo que hay que revisar que las empresas que en un momento dado ganan una licitación ocupen personal propio y no lleguen a contratar aquí trabajadores externos que hagan el proyecto.“Porque entonces eso habla de que no mueven al personal especializado que tienen dentro de su propia empresa, sino que llegan a contratar directamente aquí. He escuchado algo a este respecto; no lo he revisado, pero sé que algo hay”, explicó el Edil.Subrayó que es de suma importancia que las empresas que estén a cargo de las obras, sean de la localidad o la región.“Porque si no cumplen con su tarea y función en el pecado llevan la penitencia, porque entonces es su prestigio y es su imagen”, señaló.Dijo que pedirá que el titular de la Dirección de Obra Pública, Carlos Cortés Galván, comparezca ante la Comisión y explique lo que ocurre.“Sí es conveniente que eso quede muy claro, abierto y transparente cómo ha sido el proceso”, concluyó.Zermeño dijo que ya le comunicó a Galván que necesitan revisar los cumplimientos de las empresas.“Tenemos que revisar la Ley de Obra Pública del Estado porque creo que aquí hay que ver bien los casos, porque hay cosas extrañas.Debemos revisar obra por obra y empresa por empresa para ver cuál es el estado”, indicó.Finalmente el Edil dijo que esta misma semana podrían estar solicitando que Cortés dé una explicación al respecto.