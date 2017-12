Publicidad

La aprobación de la Ley de Seguridad Interior está ya en la cancha del Senado. Ahí juega un papel clave el panista leonés Fernando Torres Graciano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional.El aspirante a la candidatura a Gobernador reiteró ayer su postura: está convencido de las bondades de la iniciativa votada por los diputados, dice que escucharán propuestas, pero urge que se vote antes del 20.El dictamen también toca a la Comisión de Gobernación en la que están los priístas Miguel Ángel Chico y Gerardo Sánchez, y la de Estudios Legislativos II, donde está Juan Carlos Romero Hicks.En la discusión de la Ley de Seguridad Interior el senador leonés Fernando Torres Graciano está contra la pared. Contrario a lo que pasa en su disputa contra Diego Sinhué Rodríguez Vallejo por la candidatura del PAN a Gobernador, en este tema sí tiene el respaldo del góber Miguel Márquez Márquez, pero no el de la mayoría de sus compañeros diputados federales y senadores, y tampoco el de la dirigencia nacional azul.Ayer Fernando ofreció una rueda de prensa para salir en defensa del espíritu de la polémica Ley. Argumenta que peor estamos ahora sin regulación alguna de la actuación de las fuerzas armadas, y que lo planteado no es para militarizar el país sino para dar certeza a una intervención que tendrá sus reglas.Pero en esa postura no cuenta con quienes lo apoyan en su batalla interna por la candidatura. De los identificados como “fernandistas”, el coordinador de los 12 diputados federales guanajuatenses en San Lázaro, el de Cortazar, Ariel Corona Rodríguez, se abstuvo de votar; Ricardo Sheffield Padilla lo hizo en contra; mientras que el leonés Miguel Ángel Salim Alle y la salmantina Karina Padilla Ávila, se ausentaron de la sesión del jueves.En el PAN la línea es no apoyar la Ley de Seguridad Interior, pero Fernando no va con eso. Dice que desconoce los motivos de su partido para ir en contra en la Cámara de Diputados. Y de su dirigencia nacional no conoce pronunciamiento formal. Es más, la última noticia que tuvo hace algunos meses fue precisamente en sentido contrario, el de avanzar en esta iniciativa; no sabe si cambiaron de opinión.Para Torres Graciano su partido tiene toda la razón en estar molesto porque la propuesta del Mando Mixto Policial está atorada por el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados (cuando en el Senado pasó por unanimidad). Pero no está de acuerdo en que se condicione la Ley de Seguridad Interior a ese tema.El también senador del PAN por Guanajuato y aspirante presidencial, Juan Carlos Romero Hicks, tomó nota y manifestó coincidencia con la carta que recibieron ayer de la ONU con observaciones sobre el riesgo de aprobar como viene la Ley de Seguridad Interior. “Tengo claro que su aprobación no fortalecerá el Federalismo y no resolverá los temas de fondo. ¡Construyamos la seguridad!”, opinó.En lo que toca a la designación del candidato azul a Gobernador, Fernando Torres tiene paciencia. Presume que está en la jugada porque su última encuesta (de septiembre) le da 8 puntos de ventaja y ya está otra medición en proceso. Así que ante la “cargada” interna a favor de Diego no se da por muerto.Fernando espera antes del próximo jueves 14 una respuesta a su propuesta de designación (a través de encuestas abiertas y consulta a la militancia), pero pues nadie lo llama aún a la mesa y está inquieto. El Senador no aceptará un vil dedazo, o que de pronto le presenten encuestas de las que nunca supo. Espera que, como fue en otros estados, los aspirantes y la dirigencia nacional acuerden cómo se tomará la decisión.Además este próximo 14 vence también el plazo para registrar coaliciones electorales. En Guanajuato Torres Graciano cree que es entendible que el PRD pueda aspirar a obtener candidaturas en alcaldías o distritos donde tiene presencia (Valle de Santiago, Cortazar, Acámbaro, Moroleón), pero no se entendería ceder algo a Movimiento Ciudadano que no acredita fortaleza electoral en ningún lado.Los panistas guanajuatenses Carlos Medina Plascencia y Carlos Arce Macías se sumaron a la carta que figuras políticas nacionales entregaron el pasado 28 de noviembre a los dirigentes nacionales de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano: Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente. Plantean una propuesta democrática seria para elegir al candidato presidencial del Frente Ciudadano.El método que proponen es considerar: entrevistas públicas ante un comité ciudadano especialista; tres debates que califiquen grupos focales y encuestas muestreadas al final de los debates. Lo que urge es definir un proceso “bajo principios de inclusión, igualdad de condiciones, transparencia y máxima publicidad, que propicie la participación ciudadana, un resultado justo que legitime al vencedor”.Entre los firmantes de la carta anote también a: Juan Francisco Torreslanda, secretario de la fundación México Unido contra la Delincuencia; el ex gobernador panista de Yucatán, Patricio Patrón Laviada; el ex diputado federal del PRD, Fernando Belaunzarán; la senadora independiente Martha Tagle; Alfonso González, Humberto Zazueta, Juan Guerra, Martha Dalia Gastelum, Regina Betanzo y Rubén Aguilar.El diputado federal panista, Miguel Ángel Salim Alle, sonrió de oreja a oreja porque resultó con buen poder de convocatoria la encerrona de un numeroso grupo de empresarios del terruño con el secretario de Economía federal, Ildefonso Guajardo, para tener de primera mano las impresiones sobre el TLCAN.El empresario leonés es Secretario de la Comisión de Economía en San Lázaro y mantiene una buena relación con Ildefonso. En la reunión estuvieron también el alcalde Héctor López y el gobernador Miguel Márquez. Eso sí, Salim se la jugará hasta el final en el equipo de Fernando Torres, pero tiende todos los lazos que puede en su intentona por aparecer como una opción para la candidatura al Senado.El Instituto Municipal de Vivienda de León y SAPAL entregaron ayer dos tomas públicas de agua en el asentamiento de San Juan de Abajo con las que se benefician a más de mil 500 personas. En lo que va de la administración 2015-2018 se han entregado 17 tomas públicas en apoyo a seis mil personas, mientras que se encuentran en proceso de instalación otras seis más con impacto a dos mil habitantes.