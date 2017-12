Los arrastra tráiler con todo y carro

Publicidad

Padre e hijo resultaron ilesos después de ser arrastrados por un tráiler en la colonia San Miguel.Su vehículo terminó sobre la banqueta, en la puerta de una farmacia.El percance ocurrió alrededor de la 1:30 de la tarde de ayer en el cruce del bulevar Juan José Torres Landa y calle Independencia.Jesús Zúñiga Lemus, de 47 años, viajaba en un Tsuru vagoneta en compañía de su hijo Jesús Zúñiga Alvarado, de 27.Circulaban sobre el carril derecho del bulevar rumbo a su casa ubicada en la colonia San Sebastián.Metros antes de llegar a la calle Independencia, fueron impactados por el conductor de un tráiler que cambió de carril sin precaución.“Veníamos bien, yo de este lado (derecho), y el tráiler venía en medio, pero de repente me pegó atrás de mi lado y me volteó, yo quedé enfrente del camión y así nos llevó arrastrando hasta que pegamos en el poste y ahí me soltó, giramos y quedamos dentro de la farmacia”, recordó Jesús.Después del choque, Hugo Alejandro Alonso, de 24 años, chofer del tráiler, bajó de la unidad y se acercó a ver cómo estaban el conductor del auto Tsuru y su acompañante.Jesús y su hijo salieron del vehículo, mientras que Hugo reportaba el accidente.Minutos después llegaron elementos de Tránsito Municipal, que pidieron el apoyo de una ambulancia.Al lugar llegó un paramédico de Protección Civil y revisó al copiloto, quien fue llevado por sus medios a un hospital particular por parte del seguro de la empresa del tráiler.