Les cobran por protección a conductores de Uber

Socios de la Plataforma Uber. que opera taxis ejecutivos en Guanajuato, denunciaron a través de videos publicados en redes sociales el cobro de calcomanías “piratas”, para no ser molestados o detenidos por inspectores del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato.Entre los involucrados está el activista Adolfo Enríquez Vanderkam, además de otros dos hombres, uno de ellos fallecido a finales de octubre pasado.Los videos fueron grabados hace unas semanas en el estacionamiento de una tienda de autoservicio ubicada en la esquina de los bulevares Adolfo López Mateos y Campestre, en éstos aparecen Adolfo Enríquez, Edgar Zamarripa y Guillermo Chávez.En uno de los videos Enríquez acepta su responsabilidad y pide a los inconformes que le den tiempo para pagarles el dinero de las calcomanías que les servían como “protección” a operadores de taxis ejecutivos sin permiso.“Lo entiendo y le reitero mi apoyo a Uber, lo voy a seguir apoyando en redes y voy a seguirlos apoyando en lo que pueda”, les explicó Enríquez a quienes lo increpaban.“Te reitero que si no obtenemos nuestro dinero, se te va a venir un pedote grandote, así, discúlpame, porque yo, de verdad a mí no me vez la cara, ni me van a ver la cara, soy muy congruente y no peleo, siempre escucho y observo, pero esto te puede costar muy caro Adolfo”, le reclama una mujer mientras Enríquez ofrece disculpas.Por medio de su perfil social en Facebook Enríquez Vanderkam aseguró que el dinero obtenido era destinado a apoyar la rehabilitación de una menor adicta a las drogas, así como a un deportista leonés que requería de recursos para viajar a Rusia a un torneo de artes marciales.El activista explicó que el dinero cobrado a los socios de Uber era por la asesoría y difusión en redes sociales, cuando los choferes fueran detenidos por las autoridades del Instituto de Movilidad.“Jamás se les dijo que con dicho holograma el Instituto de Movilidad no los iba detener y en varias ocasiones acompañé a socios y conductores de Uber a manifestaciones y en una ocasión, en Paseo del Moral, impedí que se llevaran un taxi ejecutivo. Los hologramas tenían la iniciales AE y no es de Adolfo Enríquez, es de Auto Ejecutivo”, manifestó.Explicó que por “problemas internos” los socios de Uber que le compraron el “holograma AE” decidieron que ya no lo querían, exigiendo la devolución del dinero.“En ese proceso andamos, pues se les está regresando su dinero que yo estoy obteniendo de otros trabajos, pues los recursos monetarios de los hologramas fueron gastados, como ya lo mencioné, en las becas y apoyos”, detalló.Enríquez Vanderkam expuso que fueron 106 calcomanías entregadas a socios de Uber a un costo de mil pesos, de las cuales ya se han regresado más de la mitad a los inconformes.“He estado en contacto permanente con socios y conductores de Uber y pronto acabaré de liquidarles los hologramas que faltan. Esa es la verdad y no me voy amedrentar y menos dejaré de denunciar las malas prácticas del Gobierno del Estado y del municipio de León”, finalizó.El Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato ha sancionado este año a 629 conductores de taxis ejecutivos por no contar con los permisos correspondientes.A través de un comunicado la dependencia reiteró que son los únicos facultados para otorgar permisos para el servicio de taxis ejecutivos, por lo que cualquier otro holograma o calcomanía expedida por algún particular no tiene validez.“El Instituto de Movilidad de Guanajuato es la única autoridad facultada para la expedición de permisos”.“Desconocemos los supuestos acuerdos que se hayan hecho entre particulares que manejan vehículos de transporte especial ejecutivo, por lo que la existencia de una supuesta “calcomanía” de otro tipo está fuera de la ley”, afirmó el Instituto de Movilidad.Las 629 sanciones a taxis ejecutivo que circulaban sin permiso se aplicaron del primero de enero al primero de diciembre de este año.“Este Instituto continuará con las revisiones de manera aleatoria en distintos puntos del estado, esto a fin de que se garanticen las condiciones adecuadas y de seguridad para los usuarios.“Exhortamos a quienes hayan resultado agraviados por este tipo de hechos (venta de calcomanías ilegales) que se conduzcan por las vías legales correspondientes”, exhortó la dependencia estatal.