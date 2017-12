Fiesta infantil termina en balazos

Publicidad

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México dio a conocer que el día lunes 4 de diciembre, se desencadenó una balacera durante una fiesta infantil, en donde resultaron 5 personas sin vida y 7 lesionados.Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 pm en un domicilio particular donde se celebraba un cumpleaños en el municipio de Acolman.Se sabe que tres sujetos llegaron en un auto compacto y portaban un arma larga con la que dispararon contra 12 personas.Cuatro mujeres y un hombre murieron durante la agresión, mientras que tres adultos y cuatro niños resultaron heridos.Un portal de noticias del Estado de México, conocido como 'A Fondo' informó que los agresores arribaron a la fiesta y preguntaron por “Chabela” y al no tener respuesta comenzaron a disparar.Tras la balacera, los responsables se dieron a la fuga y hasta el momento no se ha logrado su detención.