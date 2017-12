Jesús Barragán: no estuvo en mis planes ser alcalde

Publicidad

El regidor panista de Purísima del Rincón, Jesús Barragán Quiroz, aseguró que aunque figuró en la lista de posibles candidatos, nunca estuvo en sus planes ser alcalde.Respecto a la información que dio a conocer el Comité Municipal del PAN, aseguró que lo único que quiere es servir a la ciudadanía purisimense.Barragán Quiroz considera que las decisiones que la mesa directiva ha tomado hasta el momento con respecto a su posible postulación fue a raíz del trabajo que el pansista ha realizado a los largo no sólo de esta administración sino de todas en las que ha participado.Aseguró que por su cuenta nunca ha levantado la mano ante las autoridades del partido, aunque aseguró haber escuchado comentarios acerca de ello sin tener la certeza, lo cual atribuye a su trabajo.“Te soy honesto, yo no he solicitado la postura para poder ser candidato, no lo he hecho, a lo mejor por el trabajo que he realizado mencionan mi nombre”, comentó.Barragán Quiroz aseguró que desconocía la existencia de la lista de los 10, pues se mencionaban diferentes nombres, sin embargo, se enteró de los prospectos hasta que lo declaró el presidente del Comité Municipal del PAN.“Yo metí mi carta de intención para poder reelegirme como regidor, pero para alcalde nunca lo contempló como tal”, aseguró.De la misma forma negó haber tenido ningún tipo de acercamiento con la mesa directiva en la cuestión de la precandidatura.“Veo esta terna, pero no tenía el conocimiento certero; si se genera la posibilidad de continuar como regidor, que bueno pues me gusta mucho el servir”, dijo.Añadió que el exalcalde Tomás Torres Montañez, el empresario Francisco López y el presidente del Comité Municipal del PAN, Juan Muñoz, que son los tres nombres que se están manejando para la posible postulación, los considera capaces y responsables.“La persona que quede indudablemente la apoyaré; creo que son capaces de realizar trabajos dignos, quien salga será el idóneo”, comentó con certeza el regidor purisimense, aunque enfatizó que nada está seguro aún.De la misma forma se dijo agradecido de haber participado en distintas administraciones con distintos cargos, trabajando de la mejor manera para el pueblo.