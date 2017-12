en una creciente disputa que deja a los consumidores en medio del fuego cruzado, informó Google el martes.

“Dada la falta de reciprocidad, ya no ofrecemos YouTube para Echo Show y Fire TV”, señaló Google.

Eso incluye el dispositivo de streaming Chromecast de Google, que es una alternativa a Fire TV, y una bocina conectada a internet de nombre Home, que intenta alcanzar al Echo de Amazon , el cual encabeza el mercado para ese tipo de productos. La bocina de alta gama Echo Show cuenta con una pantalla que puede reproducir videos.Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.La disputa resalta el poder que están ganando las principales compañías tecnológicas del mundo a medida que dominan importantes aspectos del comercio y las comunicaciones. Como el minorista en línea más grande del planeta, AAl retirarle el acceso al servicio de videos más visto del mundo,A menos que se alcance una tregua,, aunque en el pasado Amazon ha encontrado otras formas para crear versiones no autorizadas del servicio de videos para su dispositivo.La disputa entre Amazon y Google es similar a los enfrentamientos que ocasionalmente surgen entre los proveedores de televisión de paga y las cadenas televisivas al momento de renegociar sus acuerdos.Pero en este caso, los dos pesos completos de la tecnología no luchan por cuotas de licitaciones. En su lugar,