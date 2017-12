Publicidad



Aunque los niños usan apps de mensajes y redes sociales diseñadas para adolescentes y adultos, esos servicios no están diseñados para ellos, dijo Kristelle Lavallee, una experta en psicología infantil que asesoró a Facebook en la creación del servicio.



"El riesgo de estar expuestos a cosas para las que no están preparados es enorme", dijo.

La app gratuita está dirigida a niños menores de 13 años, quienes de acuerdo con las reglas de Facebook no pueden tener sus propias cuentas, aunque a menudo las tienen.El servicioY los niños no reciben una cuenta separada de Facebook ni Messenger, más bien es una extensión de las cuentas de los padres.Los filtros y máscaras coloridas pueden ser una distracción para los adultos, dijo Lavallee, pero para niños que apenas están aprendiendo a formar relaciones y mantenerse en contacto digitalmente con sus padres, son formas de expresarse.Lavallee, que es estratega de contenido para el Centro de Medios y Salud Infantil en el Hospital Pediátrico de Boston y la Universidad de Harvard, dice queComo otras herramientas lanzadas por Facebook previamente, las intenciones y el uso real no siempre coinciden. El video en vivo de Facebook, por ejemplo, ha sido utilizado para numerosas cosas benignas e inocuas, pero también para streaming de delitos y suicidios.Stephen Balkam, director general de del Instituto de Seguridad Familiar en internet, dice que eso ya sucedió.Las leyes federales prohíben que las compañías en internet colecten información personal sobre niños menores de 13 años sin permiso de los padres e imponen restricciones a la publicidad dirigida a ellos. Por ello,Dijo que Facebook está tratando de lidiar con la situación pragmáticamente, dirigiendo a los niños a un servicio diseñado para ellos.