Alcalde pide más dinero

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

participaciones para 2018, con el fin de concluir proyectos de obras antes de que termine la administración.El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo afirmó que la posibilidad de obtener el recurso se dio luego de sostener una reunión con el gobernador Miguel Márquez Márquez, la noche del lunes.Lo que aún no tienen claro es para qué proyectos se destinará el presupuesto, ni la cantidad que se otorgará.“Surgió como una posibilidad al tener proyectos para realizar el próximo año. Entonces, adelantarlos para poder concluir en tiempo y forma y no retrasarnos en su construcción. Para no estar con problemas de terminación al término de la administración”, dijo.“Lo platicamos con el gobernador, y dice: Celaya tiene finanzas muy sanas, no tenemos ninguna duda en darles adelanto de participaciones, ustedes decídanlo”.El Ayuntamiento tendrá que decidir hacia qué proyectos irán encaminados los recursos.Al parecer hoy se definirá dicho presupuesto para Celaya.“La Secretaría de Finanzas está viendo cuánto es lo que nos podría adelantar. Estamos revisando dentro del Porgrama General de Obras, aquellas obras que tengan un lapso de construcción menor para poderlas terminar”, comentó el alcalde.Actualmente hay obras que no se retrasan por falta de recursos, sino porque las constructoras no las terminan, y además de la falta de sanciones por parte del Municipio.Un ejemplo es el tramo que falta terminar en el eje Manuel J. Clouthier, que va para cinco meses de retraso y sin sanción.