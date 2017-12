Atiende Esmarac a 109 niños

Publicidad

Un total de 109 niños con capacidades diferentes como Síndrome de Down, Autismo, Asperger, entre otros, atiende la Escuela de Educación Especial Mariana Asociación Civil (ESMARAC), ubicada en la colonia Las Fuentes, en Celaya.De acuerdo con María Auxilio Lozano de Nieto, directora de la institución, ahí se reciben a bebés desde 40 días de nacidos para una estimulación temprana y después los integran a grupos para hacer la pre-primaria y la primaria.Debido a que las necesidades de aprendizaje en los niños son muy diferentes, los maestros se tienen que actualizar de manera constante y en la escuela trabajan 25 personas, más los estudiantes universitarios que realizan su servicio social.De los 109 alumnos de la escuela, el 40% tiene Síndrome de Dawn y el resto otros 32 síndromes distintos, los cuales presentan síntomas diferentes, aunque el 95% de los niños son autosuficientes.La Directora refirió que es muy variado el número de personas con capacidades diferentes que reciben, pues en un año llegan 10, en otro 15, aunque siempre van en aumento y a veces tienen que dejar lista de espera.Además de la estimulación temprana, la terapia de lenguaje y las actividades multisensoriales que realizan, también los canalizan a talleres como de pintura, baile, música, cocina o deportes, con el fin de que aprendan a ser autosuficientes.Cuando terminan la escuela, con el apoyo de los padres, Esmarac busca que empresas que manejan bolsas de trabajo para personas especiales, los puedan contratar para que tengan una actividad laboral.Lozano de Nieto señaló que la escuela nació con el fin de que los padres con niños de capacidades distintas, tuvieran un lugar para que sus hijos pudieran desarrollarse, pues antes no había mucha información en el país.“Después del diagnóstico tuvieron un lugar a donde recurrir, pues son momento de shock y de angustia para los padres, no saben qué hacer, ahorita hay mucha información, pero hace 35 años que se fundó la escuela, todavía México estaba muy verde y más en Celaya, sobre los conocimientos en estas discapacidades”, finalizó.