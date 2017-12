Aumentan las extorsiones

Publicidad

Ciudadanos dieron a conocer un incremento en intentos de extorsión durante las últimas semanas en el municipio de Cortazar, a través de redes sociales afectados advierten acerca de este delito que se ha intentado cometer en su contra.Una mujer afectada relato que hace días recibió la llamada de un teléfono con lada del mismo municipio en donde se le pedía cierta cantidad de dinero y en el que los delincuentes decían tener retenido a un familiar para pedir el rescate.“La verdad no acostumbró a contestar números desconocidos pero pues en esta ocasión lo hice y me toco, afortunadamente por toda la difusión que hay ya no caes tan fácil y pues al decirme que tenían a un familiar si te asustas primero pero después reaccione y mejor les colgué”, señaló.A través de redes sociales usuarios también han denunciado la misma mecánica para intentar extorsionar, sin embargo no existen reportes formales a la dirección de Seguridad Pública, Pedro Pérez comentó la importancia de dar aviso y así canalizarlos al 089 en donde se les puede brindar orientación de que hacer en este tipo de casos.“La recomendación más viable es canalizarlo a especialistas, la secretaria de gobernación tiene un numero, lo que es el 089 que es lo más ideal, en el ultimo mes no hemos recibido en el 911 ninguna llamada de esta naturaleza así mismo a lo largo del año se han registrado unos 7 reportes pero a lo largo del año”, dijo la mujer.