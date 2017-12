Cruce en JPII, zona de riesgo

Publicidad

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La mala señalización y la imprudencia de los conductores que transitan por el cruce del Eje Juan Pablo II con ‘El Camino a Cofre’, ha provocado ya varios accidentes automovilísticos, varios han dejado lesionados de gravedad.Una de las principales causas de accidentes automovilísticos es la imprudencia al manejar, sin embargo, no toda la culpa es del conductor, ya que si no se tienen buenos señalamientos, los cruces viales se vuelvan un caos.Como el caso del ‘cruce peligroso’, como lo llaman los conductores, el cual se ubica en el eje Juan Pablo II y el ‘Camino a Cofre’, en el cual se han registrado al menos tres accidentes en cinco días.“Aquí todos se atraviesan muy feo, los que salen del camino de Cofre vienen muy recio, ya que no tienen topes y por eso se terminan impactando contra los coches que van en el eje, principalmente los motociclistas, son los que se atraviesan a lo loco”, comentó Jorge, vecino.Argumentó que en lo que va de diciembre le ha tocado ver al menos tres coches en ese cruce, uno en el que los tripulantes de una motocicleta, quienes iban a alta velocidad, intentaron esquivar varios coches y terminaron impactándose contra uno.“De allá para acá no hay topes, solo están en el Eje Juan Pablo, por eso se avientan y no se esperan a que pasen los coches, por lo general son en la tarde, cuando el sol les pega de frente a los conductores, afectando su visión”, concluyó.Habitantes de la zona y conductores que transitan por el lugar solicitan la instalación de mejores señalamientos o semáforos.