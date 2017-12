Pide tomar en cuenta la participación ciudadana

Publicidad

Alma Delia Arroyo, asesora técnica y psicóloga de la “Asociación Pacto por el Barrio” alza la voz, pide el voto del DIF Municipal, ya que al entregar los reportes, números y estadísticas de los trabajos realizados, han omitido su labor, se adjudican el mismo sin mención alguna.“De alguna manera me siento confundida, porque por un lado me siento discriminada y omitida, por mi lado profesional y por el otro lado orgullosa y satisfecha porque mi labor es tomada en cuenta, pero me omiten, la Presidenta del DIF (Dolores Ramírez) me marca hace dos años y trabajamos en la campaña ‘Abrigando al Barrio’, hacemos labor y empezamos a trabajar”, relata.Señala que no hubo ontrato de trabajo y que esta cuestión no es un reclamo, más bien es que es el hecho de la omisión moral que de alguna manera ha hecho la asociación.La Asociación ‘Pacto por el Barrio’ tiene 5 años laborando, han creado un polígono en las colonias Pedro María Anaya, Patria Nueva y Las Huertas que son zonas de alto riesgo, con casos de violencia y más.Inician actividades en estas colonias, con investigación de campo, detectan a las personas que habitan ahí y trabajar con ellas, creando un polígono para la atención.“Gracias a esto se avanza y la situación es que el sábado, la Presidenta del DIF hace un informe en TVR Noticias y habla sobre los diagnósticos, reportes y resultados que yo entregué, y toda la información se la adjudica a su antropóloga “Andreita” y crea un programa “Comunidad DIF” y viene a sustituir los diagnósticos que hemos entregado, omitiendo la participación ciudadana, labor que hemos hecho desde hace tiempo”.Externa que con bases y hechos puede retar a su antropóloga a que no ha caminado por esas colonias. La Asociación trabaja con dinámicas de “psicoterapia de rostro” en las colonias, por la situación de violencia y adicciones.Pacto por el Barrio sigue realizando su labor, pero a partir del evento del Día del Padre se han sentido bloqueados, ya que han retomado sus diagnósticos, pero no les dan el crédito.Alma Delia Arroyo comentó que no ha sido el único caso que han vivido de esa manera.“Con Sidec fue algo similar, ellos llegaron a “privatizar” ciertos espacios públicos, ya que nosotros trabajamos con la gente para que abandonen las adicciones, situación muy difícil, lo hacemos a través del deporte y nos echaron abajo el trabajo, llegaron y cercaron las cancha, los espacios en común de Patria Nueva y Anaya”, recalcó.