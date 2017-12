Pierden terreno por incumplidos

Publicidad

Debido a que el gobierno de Celaya no cumplió con el acuerdo de donación, devolverá un terreno de 3.5 hectáreas a sus dueños.El predio otorgado desde 2005 por la familia Hernández Gállego estaba destinado para la realización de oficinas administrativas en el Parque Bicentenario.En sesión privada, la Comisión de Hacienda aprobó devolver dicho terreno, luego de que los donadores solicitaron la devolución.“Fue votado y autorizado la reversión de un terreno que se había donado al Municipio. Esta reversión se pidió desde la gestión pasada, pero se había estado buscando la manera de tratarlo de evitar”, señaló la presidenta de la comisión, María Eugenia Mosqueda Nieto.“Lo importante es que ese terreno que donaron desde 2005 estaba condicionado para que se hicieran vialidades, infraestructura, iluminación, pavimentación. Era un proyecto demasiado ambicioso, para el cual no se tenían los recursos”.Por su parte, el presidente municipal Ramón Lemus Muñoz Ledo, señaló que se dejó ir el terreno pues en un principio se hubiera tenido que rentar el edificio, lo cual no era costeable para el Municipio.Señaló que el proyecto sigue pero no en el mismo lugar. La inversión se canalizó a otros proyectos.“Fue producto de un acuerdo desde la administración pasada donde se resolvió de una vez la posesión de los terrenos del Bicentenario que estaban en litigio”, dijo.“Se cumplieron con algunos acuerdos que fue la construcción de vialidades, al llegar a la parte del edificio administrativo se hizo un análisis. En un principio tendría que irse por arrendamiento puesto que el Municipio no tenía recursos para construcción, era un costo muy alto”.